Kvalitet er viktigst

INNLEGG: Norges Korforbund bør tenke seg godt om før de jobber videre med profesjonalisering av kor, skriver Marit Tøndel Bodsberg.

Siden 2007 har det blitt utdannet sju dirigenter fra masterstudiet i dirigering med korfordypning ved Norges Musikkhøgskole. Alle disse dirigerer nå amatørkor på høyt nivå og jobber jevnlig med ensembler bestående av profesjonelle og skolerte utøvere, hvor det lønnes etter avtale.

Norges Korforbund går ut mot Norges Musikkhøgskole og mener det burde vært tatt opp flere studenter ved masterstudiet. Mener de da at man burde ta opp søkere selv om de ikke er kvalifiserte?

Aldri fått en henvendelse

I min tid som ferdigutdannet dirigent har jeg aldri fått en henvendelse fra Norges Korforbund om at de trenger dirigenter utdannet på masternivå.

Jeg har aldri vært klar over at det er et problem at det ikke finnes nok dirigenter med relevant utdanning.

Jeg forventet aldri å få jobbe med profesjonelle kor etter endt studium, men har vært så heldig å få jobbe med flere av Norges fremste kor og ensembler bestående av profesjonelle sangere. I all hovedsak har jeg imidlertid arbeidet med amatørkor på forskjellige nivå. Masterstudiet ved Norges Musikkhøgskole ga meg en bredde innenfor dirigentfaget, samtidig som det var rettet mot det profesjonelle musikkliv.

Lov med høye krav

Om Norges Korforbund mener at masterstudiet i dirigering skal være for alle dirigenter, uavhengig av nivå, bør de tenke seg godt om før de jobber videre med profesjonalisering av kor. Vi har, blant annet, Det Norske Solistkor, KorVest, Kristiansand Solistensemble og Trondheim symfoniorkesters vokalensemble. Alle disse består av høyt utdannede sangere som får betalt for å synge i kor på prosjektbasis.

Hvem skal dirigere dem om ikke Norges Musikkhøgskole sørger for å utdanne dirigenter på et faglig høyt nivå, og derfor tar inn de best kvalifiserte på sitt masterstudium?

Hvorfor skal det ikke være lov til å sette høye krav til et slikt studium på lik linje med andre utøvende masterstudier?

Ambisiøse mennesker

«At du har mastergrad betyr ikke at du er et geni» , sier Korforbundets musikkpolitiske rådgiver Rune Bergman til Ballade. Nei, mastergrad er ikke ensbetydende med genialitet, men jeg vil tro at de fleste som tar en mastergrad er ambisiøse mennesker. De ønsker å jobbe på det høyeste nivå med de beste musikerne, og dette krever både pågangsmot og hardt arbeid.

Samtidig: Ingen, uavhengig av fag, er sikret jobb etter endt studium.

Skal bare tilbys de beste

Norges Musikkhøgskole har nylig opprettet et bachelorstudium i dirigering, i tillegg til de allerede eksisterende deltidsstudiene Ensembleledelse 1 og 2. Her underviser noen av de beste dirigentene og pedagogene vi har, og er med på å gi norske kor meget dyktige dirigenter og musikere.

Selvfølgelig skal vi ta vare på norsk korliv og alle ensemblene vi har, uavhengig av nivå. Og selvfølgelig skal vi også gi bygdekorene det beste, men dette er ikke et spørsmål om enten eller. Mastergradsstudiene ved Norges musikkhøgskole skal ikke fylles opp ved kvotering. Dette er enormt ressurskrevende studieplasser for institusjonen, og de tilbys bare til de aller beste kandidatene i landet.

Marit Tøndel Bodsberg er dirigent for Kvindelige Studenterssangforening.