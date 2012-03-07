Politikk & debatt

Ingen nye til kordireksjon

Publisert
07.03.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Ingen ble tatt opp til master i kordireksjon ved NMH. Korforbundet er bekymret, men Musikkhøgskolen tar det med knusende ro.

Da resultatene fra opptaket til masterstudiene ved Norges musikkhøgskole (NMH) ble offentliggjort forrige uke, kom det frem at mastergradsstudiet i kordireksjon ikke skal ta inn studenter.

— Med de få som utdannes i dag er det klart at vi kommer til å stå overfor et betydelig underskudd av kordirigenter i fremtiden, sier Inger-Pernille Stramrud, musikkfaglig konsulent i Norges korforbund sør-øst og vest.

Les også:

Fyller totalkapasiteten

Stramrud forteller at Korforbundet stadig får henvendelser fra kor som mangler dirigenter, og reagerer på at NMH likevel velger å avvise alle søkere til masterstudiet.

— Det er litt krise, mener hun.

Kjetil Solvik, studiesjef på NMH, tar situasjonen med ro.

— Når vi har tatt opp færre enn forventet på master kan vi ta opp flere til bachelor, sier han, og sikter til skolens nyopprettede bachelorstudium i dirigering.

Solvik forteller at NMH er klar over mangelen på dirigenter i landet, og forteller at skolen av den grunn har økt studietilbudet betraktelig.

— Skolen har et selvpålagt mål om å utdanne for arbeidslivet, og derfor har vi også økt studietilbudet innen ensembleledelse gradvis de siste årene, sier han.

— Det er behov for flere hundre dirigenter i arbeidslivet, men det er få hele stillinger som dirigent, og de aller fleste må nødvendigvis kombinere det med å være instrumentallærere og utøvere ved siden av. Derfor kan instrumentalstudenter kunne velge ensembleledelse i tillegg. Bachelorstudentene i dirigering er ment å finne et arbeidsmarked som dirigenter på heltid, og masterstudiet på toppen skal lede til heltid på høyt profesjonelt nivå.

— Trenger pilspisser

Men at masterutdannede dirigenter skal være forbeholdt profesjonelle kor er Rune Bergman, Korforbundets musikkpolitiske rådgiver, helt uenig i.

— Hvorfor skal ikke amatørkorene og bygde-Norge få det beste? At du har mastergrad betyr ikke at du er et geni, sier han.

— Det er fint at det gjør plass til flere bachelorstudenter, og vi har forståelse for at nivået for å komme inn på master på Musikkhøgskolen må være høyt. Men vi har kun ett profesjonelt kor i Norge, Operakoret, som har en utenlandsk dirigent, og det betyr at de aller fleste masterutdannede dirigenter fra Musikkhøgskolen i praksis jobber med med amatørkor. Og det er ikke noe galt i å få flere med mastergrad til å flytte til bygda og jobber med amatører. Tvert i mot, mener han.

Stramrud er enig.

— Vi vet at vi trenger pilspisser i miljøet, for å få flere til å satse på dirigering. Det handler om å bidra til å gjøre det mer attraktivt, og ikke bare noe man gjør «ved siden av», sier hun.

Les også:

Synes ikke det er rart

Solvik er likevel sikker i sin sak.

— Det handler også om søkernes kvalifikasjoner. Når vi ikke tidligere har hatt bachelorstudium i dirigering, synes jeg ikke det er veldig rart at det ikke er mange kvalifiserte søkere til masterstudiet, sier han, og legger til:

— Prosentvis er det omtrent like stor andel av søkerne som blir avvist på dirigering som det er på instrumentstudiene.

Relaterte saker

Øyvind Håbrekke

Høye korambisjoner

Det kan være naturlig å knytte et profesjonelt kor til NRK, mener Øyvind Håbrekke i Krf.

Vokal Nord

Mållinjen i syne?

Kormiljøet ser mot 2013 – da har nemlig departementet lovet å se nærmere på om ett kor skal ha «en...

Wallin om dans

I samtale med koreograf.

In The Country

Film the country

Jazztrioen In the Country er, naturlig nok, best kjent for å lage besnærende lyd. Nå er de også nominert til...

Dirigent hender

Kvalitet er viktigst

INNLEGG: Norges Korforbund bør tenke seg godt om før de jobber videre med profesjonalisering av kor, skriver Marit Tøndel Bodsberg.

Rune Bergmann

Ja, kvalitet er viktigst!

INNLEGG: Det er ikke graden av dirigentens utdanning som er avgjørende, skriver Rune Bergmann i Norges Korforbund.

Flere saker

Spotify logo

Spotify vokser, og sliter

Hvis platebransjen gir etter for Spotifys krav om lavere royaltybetalinger for å redde strømmekjempens skakkjørte finanser, vil det gå ut...

Ola Kvaløy

Økonomiprofessor Ola Kvaløy går tilbake til popen

Sangeren i bandet Lano Places er tilbake i populærmusikken. Til høsten kommer det første soloalbumet.

Martin Nielsen i Live Nation Norge.

Live Nation etter Tons of Rock, midt i Kadetten: Storebror i livebransjen vil overbevise

– Vi håper vi inngir trygghet i og med at vi er Norges største konserarrangør, involvert i Kadetten, landets største festival...