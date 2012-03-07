Ingen nye til kordireksjon

Ingen ble tatt opp til master i kordireksjon ved NMH. Korforbundet er bekymret, men Musikkhøgskolen tar det med knusende ro.

Da resultatene fra opptaket til masterstudiene ved Norges musikkhøgskole (NMH) ble offentliggjort forrige uke, kom det frem at mastergradsstudiet i kordireksjon ikke skal ta inn studenter.

— Med de få som utdannes i dag er det klart at vi kommer til å stå overfor et betydelig underskudd av kordirigenter i fremtiden, sier Inger-Pernille Stramrud, musikkfaglig konsulent i Norges korforbund sør-øst og vest.

Fyller totalkapasiteten

Stramrud forteller at Korforbundet stadig får henvendelser fra kor som mangler dirigenter, og reagerer på at NMH likevel velger å avvise alle søkere til masterstudiet.

— Det er litt krise, mener hun.

Kjetil Solvik, studiesjef på NMH, tar situasjonen med ro.

— Når vi har tatt opp færre enn forventet på master kan vi ta opp flere til bachelor, sier han, og sikter til skolens nyopprettede bachelorstudium i dirigering.

Solvik forteller at NMH er klar over mangelen på dirigenter i landet, og forteller at skolen av den grunn har økt studietilbudet betraktelig.

— Skolen har et selvpålagt mål om å utdanne for arbeidslivet, og derfor har vi også økt studietilbudet innen ensembleledelse gradvis de siste årene, sier han.

— Det er behov for flere hundre dirigenter i arbeidslivet, men det er få hele stillinger som dirigent, og de aller fleste må nødvendigvis kombinere det med å være instrumentallærere og utøvere ved siden av. Derfor kan instrumentalstudenter kunne velge ensembleledelse i tillegg. Bachelorstudentene i dirigering er ment å finne et arbeidsmarked som dirigenter på heltid, og masterstudiet på toppen skal lede til heltid på høyt profesjonelt nivå.

— Trenger pilspisser

Men at masterutdannede dirigenter skal være forbeholdt profesjonelle kor er Rune Bergman, Korforbundets musikkpolitiske rådgiver, helt uenig i.

— Hvorfor skal ikke amatørkorene og bygde-Norge få det beste? At du har mastergrad betyr ikke at du er et geni, sier han.

— Det er fint at det gjør plass til flere bachelorstudenter, og vi har forståelse for at nivået for å komme inn på master på Musikkhøgskolen må være høyt. Men vi har kun ett profesjonelt kor i Norge, Operakoret, som har en utenlandsk dirigent, og det betyr at de aller fleste masterutdannede dirigenter fra Musikkhøgskolen i praksis jobber med med amatørkor. Og det er ikke noe galt i å få flere med mastergrad til å flytte til bygda og jobber med amatører. Tvert i mot, mener han.

Stramrud er enig.

— Vi vet at vi trenger pilspisser i miljøet, for å få flere til å satse på dirigering. Det handler om å bidra til å gjøre det mer attraktivt, og ikke bare noe man gjør «ved siden av», sier hun.

Synes ikke det er rart

Solvik er likevel sikker i sin sak.

— Det handler også om søkernes kvalifikasjoner. Når vi ikke tidligere har hatt bachelorstudium i dirigering, synes jeg ikke det er veldig rart at det ikke er mange kvalifiserte søkere til masterstudiet, sier han, og legger til:

— Prosentvis er det omtrent like stor andel av søkerne som blir avvist på dirigering som det er på instrumentstudiene.