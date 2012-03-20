Ja, kvalitet er viktigst!

INNLEGG: Det er ikke graden av dirigentens utdanning som er avgjørende, skriver Rune Bergmann i Norges Korforbund.

Marit Tøndel Bodsberg peker i sitt innlegg (), på noe svært viktig i debatten om dirigentutdanning. Jeg tror kanskje vi har misforstått hverandre litt, for det er ikke slik at Norges Korforbund mener at nødvendigvis hvem som helst skal kunne ta en master på Norges Musikkhøgskole (NMH).

Enige om kvalitet

Dette er landets høyeste musikkinstitusjon, og det er både riktig og viktig at det stilles krav. Jeg reagerer på holdningen om at det ikke er nødvendig med masterutdannende dirigenter i amatørkor.

For meg er det ikke graden i utdanning som er avgjørende for om en dirigent er god eller dårlig. Vi har sett mange eksempler på det motsatte. Det som for meg er viktigst uansett nivå, og som Tøndel Bodsberg også understreker, er at det er kvalitet som er viktigst. Dette gjelder både hos profesjonelle og amatører, men definisjonen på hva som er kvalitet vil nok være litt ulik.

Forskjell på by og land

Vi kan glede oss over at vi har mange og flotte kor i Norge, og selv om kanskje de store byene har nok dirigenter, så ser vi eksempler på at kor i svært mange bygder og småbyer sliter med å kunne bli ledet av en dirigent med den kvaliteten som de behøver og ønsker.

Jeg kjenner heldigvis mange som har tatt masteren ved NMH og som nå gjør uvurderlig flott korarbeid rundt om i landet. Dette håper jeg NMH ser betydningen og gleden av.

Samarbeid med flere institusjoner

NMH kan ikke løse dirigentmangelen alene. Det blir utdannet for få dirigenter og som Tøndel Bodsberg selv sier: Det er høye krav for å komme inn. Vi har heldigvis utrolig mange flotte entusiaster som uansett kompetanse gjør så godt de kan med sine kor.

Mange etterspør og ønsker muligheten til å kunne ta en utdanning, videreutdanning, kurs osv. Denne gruppen må vi heller ikke glemme. De gjør et utrolig viktig arbeid rundt om i landet, og jeg håper på sikt at det i enda større grad enn i dag kan gis muligheter til alle som ønsker å utvikle seg på ulike nivå.

Norge har mange utdanningsinstitusjoner som kan bidra til dette, og Norges Korforbund samarbeider med NTNU i Trondheim og Høgskolen på Hamar når det gjelder utdanning på lavere nivå. Når det gjelder høyere nivå samarbeider Norges Korforbund med Det Jyske musikkonservatorium i Århus, der det er mulighet for videreutdanning og spesialisering for dirigenter.

Når det gjelder mangel på opptak av masterstudenter i år, så venter Norges Korforbund i spenning på resultatet fra Bachelor-utdanningen. NMH har selv sagt at de ønsker flere inn på dette utdanningsnivået, og det viktigste for oss er at det i årene fremover kommer en jevn strøm av dyktige og entusiastiske dirigenter som ønsker å jobbe med kor.

Jeg tror vi er helt enige i at vi behøver entusiastiske, ambisiøse og dyktige dirigenter på alle nivå, og Norges Korforbund ønsker seg mange av dem.

Nasjonal satsning

Norges Korforbund får dessverre alt for mange henvendelser der kor har blitt nedlagt på grunn av dirigentmangel. Vi håper fremover at korene tar kontakt på et mye tidligere tidspunkt slik at vi kan gjøre vårt beste for å hjelpe.

Norges Korforbund ønsker å ta ansvar for dirigentmangelen sammen med utdanningsinstitusjonene og tar i disse dager kontakt med alle våre medlemskor og dirigenter for å få kartlagt eventuelle dirigentproblem rundt i Norge.

Vi har også startet et eget DUR-prosjekt, et Dirigentutviklings- og rekrutteringsprosjekt, for å hjelpe kor som sliter. Men Norges Korforbund klarer heller ikke, i likhet med NMH, å løse dirigentmangelen alene. Vi trenger en nasjonal satsing skal Norge fortsette å utvikle og styrke kompetansen på et viktig kulturområde; korsang.

Rune Bergmann er musikkpolitisk rådgiver i Norges Korforbund.