Kunstmusikk

Stor Askepott

Publisert
21.03.2012
Skrevet av
- Red.

Bergen, Os og Voss samarbeider om barneopera.

Den Nye Opera, Oseana, Voss kulturhus, kulturskolene i Bergen, Os og Voss og Ung Symfoni samarbeider i år om Rossinis «Askepott».

Tilsammen deltar rundt 150 barn og unge fra alle tre steder som musikere, korsangere og dansere.

– Med dette prosjektet bygger vi videre på fjorårets sommeropera. I år utvider vi samarbeidet til Os og Voss. Dette blir et regionalt eventyr hvor vi kan utforske opera og lære av hverandre, sier operasjef i Den Nye Opera, Mary Miller.

GenreKunstmusikkOpera / Musikkteater

