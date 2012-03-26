Bransjen

Rekordnominasjon til stipend

Publisert
26.03.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

497 kulturutøvere vurderes til Drømmestipendet.

Kandidatene til Drømmestipendet nomineres av kommunene og i år har 290 kommuner nominert 497 kandidater. Tidligere har 267 kommuner involvert seg i nominasjonsprosessen.

Én million kroner ligger i potten og 100 personer født i 1992 eller senere skal motta 10 000 kroner hver.

Trompetisten Tine Thing Helseth er juryleder, og musikk er den største kategorien med over halvparten av nominasjonene.

Det er Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping som står bak Drømmestipendet, som har blitt utdelt siden 2004. I Akershus og Sør-Trøndelag har samtlige kommuner søkt.

De nominerte skal vurderes uken før påske og mottagerne offentliggjøres 6. juni.

