Sigurd Slåttebrekk priset

Får Fartein Valen Prisen 2012.

Prisen ble delt ut for første gang i 2002 og har alternert med Fartein Valen Stipendet. Prisen er på 50 000 kroner og Slåttebrekk er samtidig invitert til Fartein Valen-festivalen som utøver.

Slåttebrekk blir betraktet av juryen som en stor Valen-tolker, og var gjest på Fartein Valen Dagane for første gang i 1994 som solist i Valens klaverkonsert.

«Han tilfører også musikken til Fartein Valen noko heilt spesielt, klangen han får fram i klaveret gjev musikken både poesi, intensitet og dybde. Det er ei stor glede å kunne gje Fartein Valen-prisen 2012 til Sigurd Slåttebrekk.» heter det fra juryen som bestod av Einar Steen Nøkleberg, Erling Dahl jr, Ole Jørgen Furdal.

Det er i år 125 år siden komponisten Fartein Valen ble født, og prisen deles ut i Valens hjem 26. august.