Kvindelige Studenters Sangforening og dirigent til topps i Latvia

Kvinnekoret fra Universitetet i Oslo og dirigent Marit Tøndel Bodsberg Weyde ble kåret til festivalen beste under International Baltic Sea Choir Competition sist helg.

Kvindelige Studenters Sangforening er verdens eldste akademiske kvinnekor med sin snart 130-årige historie siden stiftelsen i 1895. Sist helg vant koret førsteplass i konkurransen International Baltic Sea Choir Competition, en korkonkurranse som er kjent for å være en prestisjefylt mønstring med kor fra hele verden i hard tevling om høythengende priser.

Det var Kvindelige Studenters Sangforening (The Women’s Choral Society of the University of Oslo på engelsk) som gikk av med den store seieren. Koret vant også pris for «best compulsory piece», og i tillegg ble korets dirigent, Marit Tøndel Bodsberg Weyde, kåret til konkurransens beste:

– Det er nesten ikke til å tro! Vi er helt sykt stolte og rørt etter å ha vunnet 1.plass i konkurransen International Baltic Sea Choir Competition!, kommenterte koret i sosiale medier. – Vi møtte hard konkurranse og det er en glede å dele scenen med så mange dyktige kor! Spesielt stor takk til vår kjære dirigent Marit Tøndel Bodsberg Weyde som vant prisen: beste dirigent.