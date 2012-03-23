Ratkje på dagsorden

Vil distribuere verk som skal framføres i Huddersfield til norske orkestre.

I et intervju på Ballade uttrykte Maja Solveig Kjelstrup Ratkje et ønske om at oppdraget som festivalkomponist på samtidsmusikkfestivalen i Huddersfield kan bidra til at hun får gjennomslag i norske orkestre.

Konkret diskusjon

Nå har Trond Okkelmo, spesialrådgiver i Norsk Teater og Orkesterforening og tidligere direktør i Filharmonien i Oslo, satt i gang en prosess for å gjøre Ratkjes verk «Concerto for Voice», som skal framføres i sinfoniettaversjon i Huddersfield, for programkomiteene i norske orkestre.

— Jeg kan ikke uttale meg om hvorvidt orkestrene bør spille «Concerto for Voice». Men det jeg har tenkt å gjøre er å hente ut opptaket av Rolf Gupta og Kringkastingsorkesterets framførelse av det i Paris og sende det rundt til programsjefene, så får de diskutere det konkret og om de kan tenke seg å programmere det, sier Okkelmo.

Bestilt i Frankrike

Det var Radio France som bestilte «Concerto for Voice» av Ratkje til Présences-festivalen i 2005. Paris-konserten er den eneste gangen «Concerto for Voice» har blitt framført i orkesterversjon, slik det opprinnelig var tenkt.

Siden har hun skrevet den om til sinfoniettaformatet for Klangforum Wien, og den har også blitt framført av sinfoniettaene i Bodø, Trondheim og Oslo, samt Avanti Chamber Orchestra i Finland.

— Det er litt symptomatisk for hva som skjer. Sjansen for at de som programmerer har hørt Ratkje er liten. Det kan vi gjøre noe med, sier Okkelmo.

— En ting jeg kan tenke meg å se på er om en av programsjefene på vegne av alle kan reise til framførelsen av dette verket i Huddersfield slik at man kan ta med seg en oppfatning om hvordan det fungerer og reaksjonene på det fra salen. Det er noe vi kan gjøre helt konkret. Det gjelder å være positiv å se om vi kan få i gang en prosess og få vurdert det på en ordentlig måte i dialog med flere orkestre, fortsetter han.

Ønsker flere bestillinger til kvinner

Initiativet kommer i kjølvannet av Kulturdepartementets innspillskonferanse «» som handlet om kjønnsrepresentasjon i musikkbransjen og ble avholdt denne uken.

Ratkje er glad for Okkelmos initiativ.

— Det høres veldig bra ut for min del. Sinfoniettaversjonen har blitt framført flere ganger, men jeg ønsker jo å gjøre den opprinnelige orkesterversjonen. Men jeg håper det ikke stopper der, det fins mange flotte komponister – ikke minst kvinnelige – som burde få bestillingsverker fra norske orkestre!

Orkester ikke dett viktigste

Hun mener allikevel at norske orkestre burde vite om verkets eksistens, blant annet fordi det ble tatt opp i Radio France og valgt ut som i 2005.

— Det fikk en del oppmerksomhet. Orkestrene må følge med i timen. Jeg har andre ting å holde på med enn å forholde meg til orkestre. Dessuten er det ikke det ultimate eller viktigste for meg heller. Men jeg synes det er orkestrenes sin plikt å følge med og jeg fikk hakeslepp da jeg leste orkesterundersøkelsen. Jeg er helt enig med Jørgen Karlstrøm i i går, sier Ratkje.

Ratkje synes det er rart at det er orkestermusikk som henger høyest for komponister rent karrieremessig.

— Å skrive orkestermusikk krever et stort apparat og mye ressurser som få har tilgang til. Og det er gammeldags i alle ledd, struktur, repertoar og kjønnsbalanse. De fleste interessante komponister i dag har hovedtyngden av sin produksjon andre steder. Det gjelder også meg, så klart, med bare ett orkesterstykke.