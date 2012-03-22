Venter på norske orkestre
Maja Ratkje håper oppdraget som festivalkomponist i Huddersfield kan gi gjennomslag i norske orkestre.
Maja Solveig Kjelstrup Ratkje er festivalkomponist på den prestisjetunge samtidsmusikkfestivalen i Huddersfield i november i år.
— Det er absolutt det største som skjer for min del i år, sier Ratkje.
Åpning i Norge
Ratkje har ingen forventninger til at Huddersfield-oppdraget skal generere mange forespørsler fra andre festivaler og arrangører, men hun håper at det kan gi en åpning for den komponerte musikken hennes. Spesielt i Norge.
— Jeg kan for eksempel håpe på at norske orkestre omsider vil sette opp stemmekonserten min.
— Orkesterutredningen var deprimerende lesning når det kommer til framføring av norske verk så det burde være en god motivasjon. Jeg håper at dette kan gi gjennomslag i norske orkestre og ikke bare ute i verden, sier Ratkje.
I et stiller komponist Jørgen Karlstrøm spørsmålet om de nåværende strukturene i orkestrene er mulig å endre i forhold til bruk av norsk musikk og likestilling.
Stemmekonserten
Ratkje er godt i gang med å komponere til festivalen og skal lage et nytt stykke for Cikada, som hun aldri tidligere har har skrevet for.
Hun er ikke bare komponist, men også utøvende improvisasjonsmusiker og sanger, og hun skal også delta på scenen under festivalen.
— Jeg skal i hvert fall gjøre Concerto for Voice, som er et gammelt verk, med Scottish Symphony Orchestra. Det er bare store festivaler som kan presentere orkestermusikk, sier Ratkje.
Hun er solist selv i Concerto for Voice, og Ratkje skal også gjøre konsert med improvisasjonsensemblet SPUNK. Barneoperaen Koral Korall, for barn fra 0-3 år, skal også framføres.
I tillegg kommer det flere konserter som ennå ikke er bekreftet.
Les også:
Parallelle prosjekter
I mars skal Ratkje på turné på de britiske øyer i duo med . Ratkje har også satt sammen konsertprogrammet «Stemmer som teller» til Festspillene i Bergen i mai, og i juni er hun festivalkomponist for Båstad Kammermusikkfestival i Sverige.
— Jeg har alltid mange parallelle ting på gang, men Huddersfield er det jeg jobber mest med nå.
— Huddersfield er en utrolig flott festival og jeg gleder meg til å oppleve den. Festivalledelsen er genuint interessert i musikk på en lite spekulativ måte, sier Ratkje.
