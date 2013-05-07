750 000 friske midler til kor

Det er funnet plass til 750 000 friske kroner til kor i det reviderte statsbudsjettet som legges frem i dag.

— Vi er opptatt av å styrke sangtradisjonen i Norge og korfeltet spesielt. Det er en viktig tradisjon, og flere forskningsrapporter indikerer nå at sang har positive effekter på mental og fysisk helse, sier Arild Stokkan-Grande i Stortingets familie og kulturkomité.

I dag er det vedtatt Kulturrådets musikerordning er styrket med 0,75 millioner kroner for å styrke vokalfeltet i ordningen.

— Hvilke typer kor skal motta disse midlene?

— Det finnes mange flotte kor i Norge, både av korene som har en blanding av profesjonelle sangere og amatører og ikke minst ser vi en oppblomstring av amatørkor i landet. Denne satsningen går til de semiprofesjonelle, altså kor som har både utdannede sangere og amatører med, som holder høyt nivå og som kan være til inspirasjon for kormiljøet i hele landet.

Prioriterer grasrota

Pengene vil fordeles gjennom Kulturrådets musikerstøtteordning, forteller Stokkan-Grande. Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre.

— Normalt kan ikke ensembler som har støtte fra ensemblestøtteordningen motta midler fra musikerstøtten. Dette er altså ingen utvidelse av ensemblestøtten?

— Jo, for denne støtten går til post 55, ettårig prosjekttilskudd, som også kan nyttes under post 56. Her er det altså muligheter både for dem med og uten ettårige tilskudd, svarer Stokkan-Grande.

— Både musikerstøtteordningen og ensemblestøtten er til for å støtte det profesjonelle feltet, men et profesjonelt kor har dere ingen plan for?

— Det er et for stort spørsmål for det reviderte nasjonalbudsjettet. Korfeltet har ikke fått like stor vekt på statsbudsjettet som en del andre felt. Jobben med å øke potten er startet, men jeg tror vi må styrke bredden før vi ser videre på muligheten for et proffkor.

Kan gå glipp av ressurser

— De siste dagene har Ballade skildret en pågående uenighet mellom interesseorganisasjonene i kor-Norge. Har du som politiker noen kommentar til uroen på feltet?

— Om man bruker mye tid på interne uenigheter, kan man stå i fare for å gå glipp av verdifulle ressurser. Jeg vil råde feltet til å stå samlet, avslutter Stokkan-Grande.