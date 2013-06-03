Søknadsfrist bestemt

Fristen for å søke om øremerkede vokalmidler er satt til 14. juni.

7. mai skrev vi om at det er 750 000 friske kroner til vokalfeltet i revidert statsbudsjettet.

I forrige uke publiserte vi et innlegg fra Gunn Karin Gjul, leder av kulturkomiteen på Stortingets leder. Gjul til å søke midler alt nå, på grunn av formelle utfordringer.

I dialog med Kulturdepartementet har Norsk kulturråd valgt å lyse ut midlene, med forbehold om stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett 21. juni. Søknadsfristen for midlene er satt til 14. juni. Det er også mulig å søke om de øremerkede midlene ved neste søknadsfrist 1. september.



