Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul oppfordrer kor og vokalensembler til å sende søknad om vokalmidler før sommeren.

Årsaken er at midlene vil bli lyst ut med kort søknadsfrist i sommer, fordi de formelt sett ikke blir vedtatt før 21. juni.

Gunn Karin Gjul, som er leder av kulturkomiteen på Stortinget, har skrevet følgende innlegg:

Send søknaden om vokalmidlene nå!

Som alle vokalinteresserte har fått med seg, så har regjeringen foreslått å øremerke 0,750 millioner kr til vokalfeltet over musikerordningen i Kulturrådet. Bevilgningen er under kap.323, post 55 Norsk kulturråd-ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56. Pengene skal tildeles både semiprofesjonelle og profesjonelle vokalensembler etter søknad.

På grunn av at den øremerkede delen av musikerordningen ikke blir vedtatt før 21.juni, så vil Kulturrådet ha en egen tildeling i løpet av sommeren. Formelt kan ikke Kulturrådet kunngjøre ordningen før den er vedtatt av Stortinget, noe som gjør at utlysningen kommer i starten av ferien. Det betyr kort søknadsfrist, slik at tildelingen kan komme allerede i midten av august. Så min oppfordring til profesjonelle og semiprofesjonelle kor er – Send søknaden om vokalmidlene nå! Dette for å sikre at pengene kan utbetales før høstsesongen til korene starter.

Musikerordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for musikere innen alle sjangre. Kulturrådet har ansvar for både profesjonelle og semiprofesjonelle vokalensembler. Dette understrekes nå ytterligere ved at man nå innlemmer både semiprofesjonelle og profesjonelle vokalensembler i musikerordningen.Kulturrådet skal tildele til begge nivåer, ut i fra et kunst- og kvalitetsfaglig skjønn.