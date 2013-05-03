Ja, vi har ambisjoner!

Daglig leder Rune Bergmann og Norges korforbund vil gi landets unge sangere flere tilbud. Han benekter at NK-satsingene vil gå utover økonomien til Ung i kor eller andre kororganisasjoner.

Norges Korforbund (NK) har pådratt seg de fem andre norske korforbunda sin vrede med sine nye ambisjoner. Særlig etableringa av et nytt ungdomskor har

— Hvem som helst kan starte et ungdomskor, sier fungerende daglig leder, Rune Bergmann. – Det nye ungdomskoret vårt var aldri ment som noen konkurranse til Norges ungdomskor (Nuk). Foreløpig heter det bare Norges korforbunds ungdomskor. På samme måte som vi i Norge har flere nasjonale orkestre, burde ikke dette være noe problem for korfeltet.

Ny visjon

— Norges korforbunds nye visjon er ”Sang hele livet”. Vi skal favne alle aldersgrupper og alle nivåer – fra ytterkant til ytterkant, sier Bergmann.

De nye satsingene er blant andre NK Senior, NK Ung, NK Sakral og NK Dirigent. NK ville nemlig ikke lenger se på medlemmene sine som én masse, og kartla alder og tilhørighet. Da fant de at de hadde 3000 sangere over 70 år, og 3000 under 30, hvorav 2000 under 26 år. De hadde mange kirkekor og over 700 dirigenter. Disse grupperingene ønska de å gjøre noe for, og det første de gjorde var altså å annonsere et nytt ungdomskor.

— Vi har en rekke barne- og ungdomskor i NK, og valgte å satse på ungdommer først. Rekruttering er viktig for korbevegelsen generelt. De fleste sliter med å få unge sangere. Vi er også godt i gang med arbeidet i forhold til NK Senior og Dirigent.

Bergmann forteller videre at Nuk allerede hadde hatt uttak til årets korprosjekt da NK satte i gang.

— Til oss kom det 60 til prøvesang fra hele Norge for ca. 30 plasser. Bare én vi vet om prøvesang for begge kora. Han ønsker å være med i begge.

Det er altså mange flere i Norge som ønsker å synge i ungdomskor enn Nuk kan absorbere, påpeker Bergmann.

— Er det Landsmøtet i NK som har vedtatt at det skulle etableres et ungdomskor?

— Nei, ikke nødvendigvis et ungdomskor, men det ble vedtatt å følge visjonen ”Sang hele livet”, og da er det å opprette ungdomskor nærliggende. Etableringa ble vedtatt av sentralstyret.

Konkurrerer ikke

Dersom Ung i kor starter opp enda flere ungdomskor, ville NK applaudere det.

— Det er tusenvis av ungdom der ute som ønsker å synge i kor. Hvorfor forsøker ikke Ung i kor å rekruttere dem før de rakker ned på oss for å gjøre det? Det er flott at vi har unge som vil synge, og vi bør ha så mange kor som mulig. Vi tenker nå stort, og ønsker gode og sammenfallende tilbud til unge over hele landet.

Han påker at det nye koret heller ikke er noen konkurrent hva økonomi angår.

— Det er etablert med våre og egne sponsorers, penger.

De andre satsingene er heller ikke tenkt å være noen konkurranse. NK har over 700 dirigenter i stallen, og ønsker å gjøre en bedre jobb for dem.

— Mange kor sliter med å få gode nok dirigenter. Til og med i Oslo. Det trengs kompetanseheving og utvikling. Vi samarbeider gjerne med Fonoko – spørsmålet er hvordan. Bergmann forteller at det allerede er dialog om samarbeid under Norges korforbund sin sommerkorskole og Fonoko sin kongress.

Rune Bergmann

Strategi for å nå fram

Til nå har det meste av informasjonen fra forbundet gått til kora. Men en del info bør gå direkte til dirigenten – som tilbud om kurs og kompetanseheving.

— Det er det NK Dirigent først og fremst handler om: En strategi for å nå fram til dem – blant annet med info om at Fonoko finnes. Det er det mange som ikke vet.

Han forteller at noen av NKs dirigenter allerede er medlem av Fonoko. Det er det fint, synes han.

Med NK Sakral tenker de omtrent på samme måte. Norges korforbund har pr i dag mange kirkekor og kor som synger sakral musikk. Dette er kor som har vært medlemmer i NK i flere år, og som har valgt NK som organisasjon.

— Vi ønsker å gi dem et godt tilbud. Et tettere samarbeid med Norsk kirkesangforbund behøver ikke å være utelukka av den grunn. Planene er foreløpig på skissestadiet, og som med alt annet, en arbeidstittel for å få bedre oversikt over medlemmene våre.

Driver ikke medlemsfisking

Når det gjelder NKs forsøk på medlemsfisking, avviser Bergmann at det har skjedd.

— Vi har hatt et par arbeidsuhell der vi har kontakta kor som ikke har vært oppført hos andre organisasjoner. Når det har vist seg at de er med i en annen organisasjon, respekterer vi sjølsagt det. Vi skal ikke rekruttere fra andre organisasjoner. Det er vi veldig klare på.

Og så var det NM, da – som NK har lagt til samme helg som Sangerdyst skal gå av stabelen for fjerde gang på rad.

— Kan du forstå at Norsk sangerforum, som arrangerer Sangerdyst, blir provosert av det?

— Ja, det forstår, jeg. Det var få ledige helger denne høsten, og vi var ikke klar over kollisjonen før det var for seint å snu. Vi skal forsøke å unngå den helga om to år, når Sangerdyst skal arrangeres igjen, lover han, men tror ikke skaden som har skjedd er stor.

— Sangerdyst og NM henvender seg til ulike segmenter og interesser. Jeg tror det vil være maks tre til fire kor som vil telle på knappene. Vi kan se dette på en lystigere måte. Istedenfor å krisemaksimere kan vi heller gå sammen om en ”glad-sak” om at så mange synger denne helga.

Må snakke mer sammen

Rune Bergmann og NK er enig i at organisasjonene må snakke mer sammen. Men å lage en korseksjon under Norsk musikkråd er han usikker på om vil fungere. NK og Norges musikkorpsforbund meldte seg ut av Musikkrådet i 2001 på grunn av for lite innflytelse i forhold til antall medlemmer, og uenighet om forvaltninga av voksenopplæringsmidlene.

— NK har et sak-til-sak samarbeid med Musikkrådet gjennom 8. januarkomiteen. Det sikrer søkelys på viktige saker for det frivillige musikklivet, forteller han.

Han ser det som mer aktuelt å etablere et frittstående samarbeidsforum for å planlegge felles prosjekter og felles politiske mål og utspill. Han stiller seg uforstående til påstanden fra de andre om at det finnes en skriftlig overenskomst for arbeidsdeling mellom organisasjonene.

— Jeg vet at det ble gjort et forsøk på å lage en avtale, men den ble aldri signert så vidt jeg vet. Jeg tror nok uansett at en må tenke moderne når det gjelder hvordan en ønsker å fungere sammen. Behovene til kora endrer seg med tida. Det må en ta høyde for, og ikke leve på gamle minner.

Bør heve ambisjonsnivået

Også han ser ideen om å slå alle seks organisasjonene sammen til én, som en utopi.

— Ideelt sett burde det være én organisasjon. Vi kommer uvergelig til en viss grad i konkurranse med hverandre. Dersom vi ikke ønsker konkurranse må vi se på en annen helhet, og eventuelt starte noe nytt sammen – ikke innlemme de andre i én av de eksisterende organisasjonene. NK er villig til å ta den diskusjonen, men det må dreie seg om korsaken, ikke om personlige ønsker og behov, understreker han.

Han er skuffa over den vendinga det har tatt nå.

— Ønsket mitt er at alle skal snakke vennlig sammen. Det åpne brevet på Ballade føltes som et slag under beltestedet, men i brevet ble det invitert til møte med alle kororganisasjonene. Der ble vi enige om å fortsette å snakke sammen og møtes igjen i juni. Så kommer saken på NRK Kulturnytt der Ung i kor går hardt ut mot oss. Jeg må spørre om de er genuint bekymra for korfeltet og korsangens vilkår i Norge, eller om dette handler om sjalusi, eller at de som enkeltorganisasjoner er redd for å bli spist? Å si at det vi nå gjør er til skade for barn og unge, og at vi stjeler penger fra dem er ikke bare feil, men veldig flåsete. Jeg vil anbefale Ung i kor å heve sitt eget ambisjonsnivå istedenfor å rakke ned på andre.

Han håper møtet 20. juni vil være mer forsonende enn det er lagt opp til nå, at de da kan snakke om hvordan de alle nå kan ta grep om rekruttering og utvikling av korfeltet. At denne konflikten kan brukes konstruktivt.

— Men det må være lov å ha ambisjoner, avslutter Rune Bergmann.