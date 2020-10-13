Ny deleier og håp om koronamillioner: Kadetten unngår konkurs

Etter mange skriverier om uforsvarlig økonomi og en nesten-konkurs håper festivalen i Sandvika på millioner i koronastøtte. 7000 billettkjøpere venter på billettpengene sine.

Rett etter fristen for å søke om millionstøtte i kompensasjon for en avlyst festivalsommer, ble det kjent at kemneren i Asker og Bærum begjærte Kadetten AS konkurs. Kadetten er blant festivalene som søker om statlig erstatning etter at hele festivalsommeren stengte i smittevernets tegn. Nå har en ny deleier kommet inn i festivalen, og betalt skatten festivalen skyldte til Bærum kommune. Etter det Ballade forstår er da Kadetten igjen berettiga sin søknad på over 14,49 millioner kroner.

Med nedstenginga stoppa også billettsalget deres opp på drøyt 7000 solgte, i følge festivalen.

I september skreiv Dagens Næringsliv om at festivalen betalte en av sine egne eiere, Per Karsten Ims, et lån han hadde stilt til festivalen. Ims er omtalt i norske medier flere ganger, etter å blant annet ha eid festivalene Norwegian Wood og Skral Festival da disse ble slått konkurs. (Se nederst i saken.)

– Vi prioriterte gammel gjeld før ny gjeld. Slik beskriver styreleder i den unge musikkfestivalen, Anton Solberg, denne tilbakebetalinga. Festivalen skylder til flere kreditorer, men Solberg sier de «snakker godt med de andre» de skylder penger nå.

«Har betalt artister først … eller nei»

Over 7000 billettkjøpere har fortsatt utestående billettutgifter etter at flere internasjonale rapnavn ikke spilte på stranda. Publikum er lovet refusjon når festivalen i Sandvika «får utbetalinger fra Staten», skriver Kadetten festival til utålmodige billettkjøpere på sin facebookside:

«Kort fortalt så har Kadetten ventet i 6 måneder på staten på kompensasjonen. Behandling på utbetalinger fra staten tar enda opptil 2 uker til, har de sagt. Så fort vi har pengene vil de videreføres billettkjøpere.»

På samme side viser festivalen til utgifter til lønn, artisthonorarer og promo som eksempler på utgifter de har betalt ut før de betaler tilbake billettkjøperne.

Ballade: – Har dere noen artisthonorarer som utgifter når det ikke ble arrangert noen festival?

– Vi har betalt ut noen honorarer, allerede ved kontraktsinngåelse er det flere av artistene som krever 50 prosent av avtalt honorar, sier styreleder Solberg.

– Men gitt dette spesielle året har dere vel ikke betalt ut honorarer, når den såkalte force majeure gjelder, eller dere kan flytte bookingene til neste år som foreløpig avtale. Da følger vel honorarutgiften med over til neste år?

– Det stemmer at vi har fått tilbake de honorarene vi betalte ut. Per nå har vi ingen artisthonorarer for 2020. Men vi har tapt en del på valutakurser og bookingavgifter, de kommer aldri tilbake.

– Hvor mye utgjør de summene da?

– Det har jeg ikke lyst til å gå ut med, sier Solberg.

Nå er konkursbegjæringa trukket – da en ny eier, Christopher Collings, betalte skatteregninga. Collings’ selskap Collings Productions AS eier nå 10 prosent av selskapet Kadetten AS. Han står blant annet bak konsepter som We Love the 90s.

Innbetalt skatt i «grevens tid»

– Det stemmer at den lille summen som manglet på innbetaling av skatt er del av løsningen med den nye eieren, sier styreleder Solberg til Ballade.no.

Det var timinga som var viktig – for at Kadetten skal være berettiga til å søke om over 14 millioner kroner i avlysningskompensasjon. Er man under konkursbehandling, er man ikke berettiga til støtte. Dette er en av betingelsene som skal sikre at statlige koronapenger ikke går inn i selskap som ville vært for ustabile eller på konkursens rand i normaldrift.

– Det hadde vært trist om staten med den ene hånda krever inn skatter og avgifter, og lover kompensasjon med den andre, og attpåtil bruker et halvt år på å komme med kompensasjonen, sier Solberg. Han mener absolutt at festivalen på Kadettangen er berettiga statsmillionene – og på vei til å skape noe varig med sin festival med sterk rap- og r’n’b-profil.

– Jeg synes jo Kadetten overbeviste med å gå med et greit overskudd allerede i sitt andre gjennomføringsår, sier styrelederen. Han ber om at Kadetten ikke bedømmes på Ims’ tidligere investeringer og forsøk på «redningsaksjoner» – som da han forsøkte å «redde» den nå døde festivalen Norwegian Wood.

– Men man lærer jo hele tida.

– Blir det riktig at statlige millioner delvis skal gå rett ut igjen til publikum som sitter og venter på pengene sine tilbake? Dere kunne jo gjort som andre arrangører, som spør om publikum kan holde på billetten til neste år?

– Vi ønsker at publikum skal få mulighet til å omgjøre billetter fra 2020 til 2021 hvis de ønsker. Vi vil dog ikke lansere dette alternativet før kompensasjonsordningen er endelig avklart og man har et riktig bilde på situasjonen. Det er blant annet ønskelig å slippe en eller flere artister samtidig som publikum får valget om å omgjøre sin festivalbillett.

– Har dere ikke artister klare? Er ingen av artistene flytta over til 2021?

– Jeg ønsker ikke å gå ut med detaljer rundt markedsstrategien i Ballade, men det ligger vel i luften at man ønsker å slippe artister når det økonomiske er avklart.

Kadetten ble arrangert første gang i 2017, med Toffen Gunnufsen som bookingsjef. Han booket også Skral festival inntil dennes konkurs. Gunnufsen uttalte seg nettopp kritisk i VG om muligheten for å oppgi egne planer som grunnlag for søknadene – framfor å søke på bakgrunn av de siste tre års gjennomsnitt.

I september i høst skreiv Dagens Næringsliv at investor Per Karsten Ims fikk tilbakebetalt eget lån fra sin egen festival, mens festivalens øvrige gjeld økte. Dette kom etter at Aftenposten tidligere i år skreiv om deres dårlige økonomi før pandemien traff Norge. Revisoren mente blant annet at det ikke var forsvarlig å drive lenger. Festivalen opplyser til Ballade at de har levert revisorgodkjent årsregnskap til Kulturrådet under saksbehandlinga.

Ballade har tidligere skrevet om en ekstrakontroll blant søkerne til den såkalte kompensasjonsordninga – alle som søker på over en million kroner er bedt om å sende inn egenerklæring, regnskap eller tilsvarende:

– Årsaken til denne ekstrakontrollen er at vi ser at det finnes en del forskjeller i hvilke utgifter søkerne har lagt til grunn for søknadene, opplyste Kulturrådets Thomas Hansen da.

I dag opplyser Kulturrådet at kompensasjonsmidlene er forsinka – og at de blir utdelt tidligst neste uke.

Kemneren i Asker og Bærum vil ikke kommentere konkursbegjæringa – som de nylig trakk – til Ballade.no.