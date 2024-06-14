MISTET TRE FINGRE: – Da jeg mistet fingrene måtte jeg legge gitaren på hylla. Det var et brudd på hele min identitet som musiker, forteller Andrej Nebb. – Men så oppstod punken. Jeg så at de gutta spilte så enkelt, så da begynte jeg å spille bassgitar.

Andrej Nebb 70 år

14.06.2024
Magne Fonn Hafskor

Andrej Nebb, den særegne, nyskapende og ikoniske kunstneren i norsk musikkliv, fyller 70 år i dag. I den anledning republiserer vi dette omfattende dybdeintervjuet i to deler der polsk-norske Nebb snakker om musikken og kunsten, om nazistenes forsøk på å knuse Warszawa, russernes knusing av Chopins piano, og om å spille bass med bare to fingre for hånden.

Musikkjournalist Magne Fonn Hafskor møtte i 2021 Andrej Nebb til en samtale som ble til et av de mest omfattende og dybtpløyende intervjuene som er gjort med kunstneren i norsk musikkhistorie. Her snakker han om livet, kunsten og de to bandprosjektene han har holdt gående gjennom mer enn 40 år. Journalisten har også satt sammen det som kanskje er den mest komplette diskografien over Nebbs rundt 50 utgivelser gjennom årene.

Les Nebbs refleksjoner over musikken og kunsten, om nazistenes forsøk på å knuse Warszawa, om russernes knusing av Chopins piano, og om å spille bass med bare to fingre for hånden:
70-årsjubileet feires i kveld, fredag 14. juni, på Rockefeller i Oslo. Bandet DePress spiller i følge omtalen hele Block to Block-albumet, utvalgte perler fra arkivet samt nytt materiale, og gjester denne kvelden er Jørn Christensen, Per Vestaby, Øyvind Hansen, Joddski, Blakk, Synnøve Rognlien og Frank Kvinge.

Gratulerer med dagen, Andrej Nebb!

 

