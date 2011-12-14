Samler støtteordninger

KulturCash vil gjøre det enklere å finne finansiering.

Nettstedet KulturCash.no, som lanseres 15. desember, har som formål å samle tilskuddsordninger, legater og stipender for små og store prosjekter.

— KulturCash gjør det enklere å finne ekstra penger til alle typer kulturprosjekt, enten det gjelder musikk, scenekunst, bildende kunst, film, spill eller kulturvern, sier Frode Iversen, som er daglig leder i selskapet Scan4news AS.

Brukerne skal bli løpende oppdatert med siste nytt fra mer enn 700 finansieringskilder, og en interaktiv kalender skal bidra til at man ikke går glipp av frister.

KulturCash er også et nettsamfunn og man skal også kunne finne likesinnede og starte diskusjoner, dele kunnskap og etablere nye felles prosjekter.