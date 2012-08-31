Ultima på WiMP

Lister er Ultima-tema, og de finnes i strømmeform.

«Jeg elsker lister, og er hjelpeløs uten. Handlelister, to-do lister, spillelister, best-of lister, ønskelister, alle er de sentrale i mitt liv. I så stor grad at jeg vil påstå følgende, selv om det kan høres ut som en i overkant nerdete fetisj: En liste kan være et utmerket sted for eksistensiell erkjennelse.» innleder Lars Petter Hagen, festivalsjef i Ultima, sin programartikkel til årets festival.

WiMP-spillelistene skal ha forskjellige temaer knyttet til Ultima 2012. I dag kom det en spilleliste knyttet til Jaga Jazzists konsert med Britten Sinfonia, som avslutter festivalen 15. september.

— Samarbeidet mellom Ultima og WiMP har forhåpentligvis bidratt til å senke terskelen for å oppleve noen av disse artistene live – og ufarliggjøre det litt skumle begrepet «samtidsmusikk», uttaler Bjørn Hammershaug, musikkredaktør i WiMP i en pressmelding.

Her er Ultimas «velkomstliste» i WiMP.

Ultima foregår fra 6. – 15. september.