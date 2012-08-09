WiMP øker fortsatt inntekter

Men ingen vekst i abonnenter.

Ifølge raporten for 2. kvartal 2012 har Aspiro en inntektsøkning på 88 % på musikk sammenlignet med samme periode i 2011. I Aspiros musikkavdeling er WiMP inntektskilden.

Netto omsetning på musikk er på 49,7 millioner svenske kroner mot 26,5 millioner i 2011. Forretningsområdet Music har negativt resultat før avskrivninger (EBITDA) på 13,8 millioner, mens Aspiros resultat for perioden totalt er -30 millioner svenske kroner. Det vil si at Aspiro fremdeles taper penger på WiMP.

Det er ingen økning i abonnenter til WiMP. Årsaken til det er at samarbeidet i Portugal er avsluttet, noe som betyr en reduksjon på 40 000 kunder. Det betyr vekst i de andre markedene strømmetjenesten er til stede i.

Det er tidligere meldt at WiMP skal lanseres i ytterligere to land i Europa og et land utenfor Europa i 2012, men målet er justert. Polen er neste ut. Ett land til er forventet i 2012, så vil flere lanseringer skje framover, i følge delårsrapporten for januar – juni.

Aspiro skal skille tydeligere mellom musikk- og TV-divisjonene. Sistnevnte har negativ inntektsvekst. Restruktureringen betyr at administrerende direktør og finansdirektør i Aspiro er løst fra kontraktene sine fra nyttår. Videre progresjon er ennå ikke avklart.

Per juni 2012 var gjennomsnitlig valutakurs ca 85 svenske kroner mot 100 norske kroner, ifølge Norges Bank.