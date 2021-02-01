Sara Teigen gir pappas arkiv til Nasjonalbiblioteket

Jahn Teigens datter Sara Skorgan Teigen har donert hele den folkekjære artistens arkiv til Nasjonalbiblioteket. Materialet dokumenterer Teigens liv og virke som musiker og artist gjennom mer enn femti år.

Arkivet skal være omfangsrikt og består av alt fra utklippsbøker til personlige papirer og unike film- og lydopptak – store mengder materiale Teigen selv har tatt vare på fra han startet sin karriere i 1965. Da var han seksten år gammel. Det skriver Nasjonalbiblioteket i en pressemelding.

– Jeg vet at pappa ville vært så stolt, sier Sara Skorgan Teigen. – Det er jo han som har samlet alt dette, og han har spart på alt. Det var en glede å gå igjennom materialet og bli kjent med pappa på en ny måte, forteller hun. – Mye av dette er jo ikke publisert noe sted tidligere, og nå kan folk få tilgang til det og forske i det. Det vet jeg pappa ville ha likt veldig godt.

Teigen døde i fjor, 70 år gammel.

– Dette er en fantastisk gave, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. – Arkivet etter Jahn Teigen er av et omfang vi sjelden har sett maken til. Vi er svært glade og takknemlige for at Sara har ønsket å gi dette til Nasjonalbiblioteket. Det betyr at folk i Norge får tilgang til en viktig del av sin kulturhistorie, samtidig som forskere får tilgang til unik dokumentasjon av norsk populærkultur mot slutten av det 20. århundre.

Hundre hyllemeter med musikkhistorie

Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Ivar Håkon Eikje har samarbeidet med Sara Skorgan Teigen om overtakelsen av materialet. Nå begynner han å få en viss oversikt over innholdet i det omfattende arkivet.

– Det viser seg at Teigen har vært flink til å bevare lyd- og videoopptak av prosjekter han har vært med på, forteller Eikje. – I tillegg er det et stort papirarkiv som består av promomateriale, presseskriv, plakater, fotografier og lignende, korrespondanse med plateselskap og andre samarbeidspartnere, brev fra fans, og ikke minst skisser til låter og mer personlige notater. Totalt dokumenterer dette mer enn femti års musikkhistorie samlet på hundre hyllemeter, sier Eikje i pressemeldinga.

Fra før finnes det mange spor etter Jahn Teigen i Nasjonalbibliotekets samlinger. For eksempel i arkiver fra festivaler og plateselskaper og, ikke minst, i aviser og ukeblader.

– Men gjennom dette arkivet kommer Teigen selv mer til orde, sier Eikje. –Mye av det som finnes her, dokumenterer og utdyper det kjente om artisten Jahn Teigen, mens andre ting nok vil kunne nyansere eller kanskje også endre litt på det vi trodde vi visste om denne musikeren.

Nå jobber arkivarer på Nasjonalbiblioteket med å ordne og registrere alt. Lyd- og videoopptakene digitaliseres, og det vil også være en del arbeid med å identifisere innhold. Når dette er gjort, vil materialet bli tilgjengelig for forskere og publikum, skriver Nasjonalbiblioteket.

Sara Skorgan Teigen har tidligere fortalt at hun jobber med å ferdigstille den plata faren holdt på med da han døde:

Datteren vil gjøre platen ferdig så snart som mulig, skreiv Aftenposten på tampen av 2020.

Det er hun som nå forvalter rettighetene til hans musikk som eier, og daglig / kunstnerisk leder i selskapet Teigen Total.

– Det føles som et stort ansvar, ikke minst denne nye platen. «Kan ikke du skrive tekst, kan ikke du synge?» Han maste og ville at jeg skulle ferdiggjøre den, sa hun til Aftenposten.