Platekompaniet i pluss

20.09.2012
Embret Rognerød

Norges største platekjede leverte et solid resultat i fjor, til tross for fallende inntekter.

Platekompaniet forventer at markedet for fysisk og filbasert digital musikk vil ha en negativ utvikling, mens film og spill vil selge bedre i årene fremover. De ser også på mulighetene for å distribuere andre produkter. Dette skriver selskapet i sitt årsregnskap.

Regnskapet viser også at Platekompaniet omsatte for 612,3 millioner kroner i 2011, mot 639,4 millioner kroner i 2010. Dette er en nedgang på over 25 millioner kroner.

Selskapet fikk likevel et overskudd på 24,4 millioner kroner i fjor, på tross av at inntektene falt. Dette skyldes at kostnadene gikk ned med drøye 35 millioner kroner, noe som i all hovedsak skyldes lavere varekostnader.

Butikksalget størst

Butikksalget i fjor var på 530 millioner kroner, mens omsetningen på nett var på 62 millioner kroner. Platekompaniet har 26 butikker i drift.

Kjeden ble etablert i 1992 av Richard Ona, Egil Dahl og Rolf Kristian Presthus, som tok over den gamle CD- og fotobutikken på Grønland T-banestasjon. Presthus er fremdeles daglig leder i bedriften.

Aspiro overtok Platekompaniets aksjer i streamingtjenesten WiMP i fjor, mot at Platekompaniet fikk en eierandel på 6,5 prosent i Aspiro.

Relaterte saker

WiMP øker fortsatt inntekter

Men ingen vekst i abonnenter.

Fortsatt WiMP-vekst

Stor inntektsøkning for strømmetjenesten.

Sammen om WiMP

Schibsted Media Group, Ferd Capital og Platekompaniet danner alliansegruppen Streaming Media som skal videreutvikle WiMP.

Wimp

Platekompaniet inn i Aspiro

Bytter andelen i WiMP mot aksjer i Aspiro.

Flere saker

Illustrasjonsfoto: Utsnitt av plakaten til den norske musikalen «Optimist», basert på Jahn Teigens sanger. «Optimist» er ikke omtalt i denne saken

Norsk musikkteater krever mer tid og penger

Hvordan få mer norsk musikkteater på norske scener? Musikkteaterforum satser på mentorering og langvarig lagarbeid, og ber teatrene tenke mer...

Pinquins

Pinquins 2008 – 2018

«Vi vet fortsatt ikke hvor vi skal. Men vi er på vei.». I dette festskriftet reflekterer Ane Marthe Sørlien Holen...

Jørn Brekke

Jørn Brekke til PR-byrå i Oslo

Fra YouTube og Google i London til Kulturmeglerne i Oslo.