Platekompaniet i pluss

Norges største platekjede leverte et solid resultat i fjor, til tross for fallende inntekter.

Platekompaniet forventer at markedet for fysisk og filbasert digital musikk vil ha en negativ utvikling, mens film og spill vil selge bedre i årene fremover. De ser også på mulighetene for å distribuere andre produkter. Dette skriver selskapet i sitt årsregnskap.

Regnskapet viser også at Platekompaniet omsatte for 612,3 millioner kroner i 2011, mot 639,4 millioner kroner i 2010. Dette er en nedgang på over 25 millioner kroner.

Selskapet fikk likevel et overskudd på 24,4 millioner kroner i fjor, på tross av at inntektene falt. Dette skyldes at kostnadene gikk ned med drøye 35 millioner kroner, noe som i all hovedsak skyldes lavere varekostnader.

Butikksalget størst

Butikksalget i fjor var på 530 millioner kroner, mens omsetningen på nett var på 62 millioner kroner. Platekompaniet har 26 butikker i drift.

Kjeden ble etablert i 1992 av Richard Ona, Egil Dahl og Rolf Kristian Presthus, som tok over den gamle CD- og fotobutikken på Grønland T-banestasjon. Presthus er fremdeles daglig leder i bedriften.

Aspiro overtok Platekompaniets aksjer i streamingtjenesten WiMP i fjor, mot at Platekompaniet fikk en eierandel på 6,5 prosent i Aspiro.