Sammen om WiMP

Schibsted Media Group, Ferd Capital og Platekompaniet danner alliansegruppen Streaming Media som skal videreutvikle WiMP.

Sammen med Ferd Capital og Platekompaniet kjøpte Schibsted Media Group seg nylig opp til en 74,3 prosent eierandel av den Aspiro-eide strømmetjenesten WiMP.

Ferd Capital, som eies av investor Johan H. Andresen har tro på samarbeidet og kommenterer det slik i en pressemelding:

— Vi har fulgt musikkbransjen og megatrenden at man går fra å eie til å leie musikk i flere år, og ser WiMP som betydelig aktør som ofte tenker annerledes i dette markedet. De fleste markeder konsumerer over 50 prosent lokal musikk, og sammen med sterke eiere som Schibsted og Platekompaniet har WiMP en god posisjon til å utnytte dette.

WiMP er foreløpig tilgjengelig for brukere i Norge, Sverige, Danmark og Portugal. I tillegg til at strømmetjenesten nå også lanseres i Nederland og Tyskland, vil det bli tilført en vekstkapital til tjenesten som skal videreutvikle den, samt bidra til geografisk ekspansjon.