INNLEGG: ECM-artist Tord Gustavsen er tilhenger av WiMP, men har forståelse for at ECM trekker katalogen fra strømmetjenesten.

Takk til Olav Opsvik for et godt innlegg. Jeg står selv i smertefull skvis som hengiven WiMP-bruker og ECM-utøver som har forståelse for selskapets avgjørelse om nå å trekke katalogen fra alle strømmetjenester.

Til egen lytting har jeg kombinert WiMP, iTunes Store, GubeMusic og gode gamle CDer i det siste – og til sammen har dette blitt glimrende; både når det gjelder tilgjengelig bredde og lydkvalitet. Å ha store deler av ECM-katalogen liggende på WiMP har vært strålende. Men samtidig medfører det en stadig fare for ikke å gi seg selv oppmerksom og meditativ lytting med full lydkvalitet, ettersom WiMP definitivt gir dårligere lyd enn CD-oppløsning eller flac-filene.

WiMP er uovertruffent til oversiktslytting, arkivstudier, oppdaging av nye artister, bakgrunnslytting etc., men faller gjennom når man virkelig skal gå dypere inn i album som er produsert for å åpne lydbildet og bringe fram alt, og dra lytteren inn i detaljene.

Les Erik Hillestad fra KKV sitt innlegg:

Ekstremt lave inntekter

Min ryggmargsfølelse er omtrent som din: kjære selskapet mitt, ikke trekk dere tilbake i angst for det nye – det er mye bedre å omfavne det og finne veier som ivaretar både tilgjengelighet, lydkvalitet og inntjening. Gjør hele katalogen tilgjengelig for nedlastning og strømming, men gjerne med ekstra betaling; og fortrinnsvis med høyoppløselige lydfiler lett tilgjengelig for ca. CD-pris, med coverets artwork og liner notes i et format som er lekkert på skjerm.

Men realiteten er følgende: Streaming genererer ekstremt lave inntekter til musikk som ikke spilles millioner av ganger. Royalty til komponist og utøver er definitivt lave nok også for gammeldags CD-salg (ca. 1 Euro pr. solgte CD går gjerne til artist), men det kan faktisk likevel bli noe ut av det hvis man har litt publikum i forskjellige land.

Strømmesatsene er derimot så lave at det eksempelvis må hundrevis av mennesker inn å spille plata flere ganger før det nærmer seg det man tjente på et par-tre solgte CD’er (som altså ikke holder til mer enn en kopp kaffe) – og dermed hundretusenvis før man nærmer seg det man tjente på noen tusen solgte fysiske eksemplarer.

Les intervju med Erik Brataas:

Fram- eller bakoverskuende?

Og på toppen av dette: Både ECM og jeg er jo varme tilhengere av albumet som kunstnerisk enhet.

Personlig mener jeg at det aspektet også kan ivaretas med løsningene skissert ovenfor (med blant annet lett tilgang til høyoppløselige lydfiler for det man vil høre videre på). Men ECMs prioritering av albumet er for dem identisk med det fysiske albumet. De har fremdeles primær tro på og oppmerksomhet om det, og legger for eksempel heller ikke ved coveret som pdf-fil når man kjøper albumet til nedlastning.

Er dette heroisk eller bakstreversk? Vel, litt av begge deler sannsynligvis. Jeg håper virkelig ECM kommer seg videre inn i en løsning som gjør katalogen like enkelt tilgjengelig for musikkelskerne som den var.

Må forene flere hensyn

Men jeg håper også at ECM kan fortsette å eksistere som selskap med midler til å gjøre nye innspillinger og lansere dem internasjonalt. Og at inntektsbortfallet deres bare blir stort (for det er ikke til å unngå når alt uansett selger mindre enn før), og ikke fullstendig katastrofalt…

For min egen økonomi er det altså mye bedre at fem mennesker kjøper plata enn at 100 mennesker hører den gjennom strømming, også om de spiller den en god del ganger. Samtidig ønsker jeg jo først og fremst at folk skal få høre musikken, så det virker litt ekkelt å nevne dette aspektet i det hele tatt.

Men disse realitetene kan nok virke oppklarende for mange ettersom de sjelden konkretiseres i offentligheten. Det vil altså, isolert sett, være en stor fordel for meg om ECM klarer å ”tvinge” fem personer til å kjøpe CD’en ved å trekke den fra strømming, og de 95 andre faller av lasset. Men for publikumsbyggingen på lang sikt vil jo ikke dette være en god modell. Og disse hensynene må vi klare å forene.

Framtiden?

Til slutt: Jeg anbefaler GubeMusic! Det er en strålende web-butikk med kresent og eklektisk utvalg musikk – inkludert en god del ECM-utgivelser. Den fokuserer på lydfiler i CD-oppløsning eller høyere. Og prisene ligger godt under fysisk CD-pris, samtidig som man betaler ordentlig pr. album.

Kanskje noe av framtiden ligger her?

Tord Gustavsen er musiker og gir ut album på ECM i Tyskland.