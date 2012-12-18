Phonofile vil snu utviklingen

Utvikler selskapet for å styrke den digitale kompetansen til norske plateselskaper.

— Det har vært et gap mellom ressursen til de fire store plateselskapene og røkla. Den åpenbare følgen av dette gapet er at de fire store har tatt større og større markedsandeler, og det går på bekostning av noen, sier Erik Brataas, daglig leder i Phonofile.

Vil heve nivået

Norskandelen i strømmetjenestene er , og gjennom flere artikler har Ballade fortalt om likviditetskrisen hos flere uavhengige norske plateselskaper.

Inntektene fra strømmetjenestene er små for mange og mulighetene til å finansiere nye innspillinger for disse skrumper inn, er omkvedet fra blant andre i Kirkelig Kulturverksted og .

Samtidig opplever de største plateselskapene at inntektspilene peker oppover i strømmeøkonomien.

— Det er en utvikling som har gått over tid, og det er en utvikling som vi er nødt til å stoppe og få pendelen til å svinge motsatt vei. Det har vi tenkt å gjøre ved å heve kompetansenivået og bedre verktøyene som de uavhengige selskapene har tilgang til, sier Brataas.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Hyrer kompetanse

Aggregatoren Phonofile distribuerer en stor del av det digitale repertoaret til uavhengige norske plateselskaper til strømmetjenestene og nedlastningsbutikkene. På nyåret ansetter Phonofile en ny utvikler, samt Mona Fimreite, som ifølge Brataas har ”svart belte i online marketing”. Fimreite kommer fra Sony Music Norge.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Mona har kjørt en del kurs for FONO (interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper), så vi kjenner henne godt fra før. Og hun har en kompetanse som vår del av bransjen sårt trenger og som vi nå har sikret oss tilgang til, sier Brataas.

Analysering og optimalisering

Gjennom kursvirksomhet og individuell veiledning skal Fimreite, som kom til Sony fra mediebyrå for noen år tilbake, lære plateselskapene om irrgangene i promotering og salg og av musikk på nett. Målet er at man skal finne tiltakene som fungerer, og de som ikke har effekt, slik at man kan konsentrere ressursene på det som gir inntekter.

— Jeg kan bidra med informasjon og overblikk over hvilke redskaper som er tilgjengelig der ute, og som kan være nyttige å bruke for å lykkes på salgsbiten. Det kan være analyseverktøy og redskaper for å sende ut informasjon, det er masse nettbaserte verktøy som majorselskapene benytter seg av som også er gratis. Vi vil hjelpe til å gi overblikk over dette, og det kan spare mye tid og ressurser for mindre plateselskaper. Det er ingen grunn til at de ikke kan bruke de samme redskapene som de store gutta i klassen bruker, sier Fimreite, som nevner Google Analytics, Google AdWords og søkemotoroptimalisering som viktige redskaper.

Bredde og topp

Fimreite og Phonofile vil henvende seg til platebransjen tidlig i januar med å tilby kursing. Parallelt med dette skal Phonfiles egne analyseverktøy videreutvikles.

— Vi kommer til å holde flere kurs og spisse kursingen mot spesielle sjangere og spesielle typer mennesker. Vi vil spisse det mot behovene vi ser der ute. Vi har en mengde leverandører som har varierende grad av behov for kompetanse. Vår jobb må være å sørge for å skaffe bred kompetanse til alle, og spisse de som virkelig har lyst til å ta det neste skritt, sier Brataas.

— Hva er trikset til de store plateselskapene, ved siden av at de har økonomiske muskler, Fimreite?

— De har kompetente mennesker. De har tatt til seg kompetente folk på de områdene som er viktig i den nye økonomien, og de har vært kapable til å gjøre de endringene som skal til for å lykkes.

— Jeg kommer fra Sony – der leker de ikke Spotify – de skjønner at det er en viktig plattform og de bruker penger der. De bruker penger på å få konsumentene inn dit, og på den måten bygger de markedsandeler.

Følg Ballade på Twitter

— Hvordan kan man greie å gjøre de samme uten de store pengene i ryggen?

— For det første må man skjønne mekanismene, og benytte seg av de tiltakene som er gratis. For eksempel kan man optimalisere innholdet sitt slik at de blir synlige i folks søk. Dette gjelder alle digitale tjenester som dukker opp. Man må skaffe seg et overblikk over hva de er, skjønne hvor strømmen av mennesker beveger seg i disse tjenestene, og hvordan man kan påvirke det, sier Fimreite.

— Posisjonen i disse tjenestene handler om markedsandeler. Det har blitt et utrolig viktig begrep. Det er det som avgjør hvor mye penger du får. Ferdig butikk. Sånn er det. Alt handler om å optimalisere seg i forhold til hvordan disse tjenestene fungerer, og ta ut maksimalt potensial og oppmerksomhet om artistene, sier Brataas.