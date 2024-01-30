BYLARM 23 JakobKleppan

Hva gjør en konsertarrangør når en publikummer blir hetset i mellom låtene? Og hvor langt skal en arrangør strekke seg for å vite, og sikre at det ikke skjer? Illustrasjonsbilde fra Bylarm, fra en annen konsert enn den omtalte.(Foto: Jakob Kleppan)

Jødehets fra scenen: Da Bylarm ba en artist om å ikke dukke opp igjen

Publisert
30.01.2024
Skrevet av
Siri Narverud MoenGuro Kleveland

Kansellerte artist etter at hun fra scenen mobbet jødisk publikummer.

Denne uka publiserer Ballade et opptak om hatytringer i kunsten, fra panelsamtalen der blant annet Bylarm var representert i panelet, onsdag forrige uke. Ballade satte hatytringer og ytringsfrihet i kunsten på dagsorden. En av panelistene – som har jobbet med ny, norsk musikk i vel 20 år – trakk fram første gang festivalen hans møtte jødehets. Utfordringene knytta til det fikk Bylarm til å sette rutiner for hva de som arrangør gjør når grensetilfeller oppstår. I klartekst: Når skal man kansellere?

Joakim Haugland ba en artist om å avstå fra å spille på Bylarm i 2020, etter at hun mobbet en med jødisk navn i publikum. (Foto: Jimmy Linus)

Joakim Haugland er kunstnerisk leder for Bylarm.
På Bylarm i 2020 hadde vi et tilfelle, en historie som belyser godt hvor vanskelig dette er. Vi hadde en artist som spilte på en liten scene, som begynte å angripe en person i salen. Hun angrep mannen i salen med klassisk jødehets, som at «han hadde bar mitzvah … han signet artister … for å kunne tjene penger» og så videre. Det startet med at han lo litt lett av det. Men hun ga seg ikke, og fortsatte og fortsatte. Til slutt måtte han dra. Og det ble problematisk for ham, han var redd for å møte henne i heisen dagen etterpå. Han tok kontakt med oss om det, han ville ha en unnskyldning, samtidig ville han ikke ha noe oppmerksomhet om det, beskriver Haugland.
– Var det første gang Bylarm opplevde den type hatytring?
– Ja, så vi var ikke helt forberedt på det. Vi avlyste konserten hennes dagen etter. Men hun hadde allerede skjønt hva hun hadde gjort, og avlyste konserten sjøl og var på vei hjem allerede. Da ble det lagt dødt, sier Joakim Haugland til Ballade i podkasten.

Dette var noen uker før pandemien satte i gang, og saken fikk ikke noe offentlig etterspill.
– Men det setter lys på noe veldig viktig; når skal man, og hvem skal avgjøre, om pluggen skal dras ut? Var det Bylarms ansvar, når får du beskjed om å gjøre det? Når det er på en scene der det ikke er noen artistvakt, kan du ikke overlate det til bartenderen, sier Haugland.

– Personen som ble mobba har kommet tilbake til oss to-tre år etter med denne saken. Det har ikke gått over for ham.
– Hvordan visste hun at han var jødisk, kjente de hverandre fra før, ville Ida Madsen Hestman, kulturjournalist i panelet vite:
– Hun spurte en på første rad hva han het, så var det et jødisk navn, og så begynte hun, ikke bare med én fleipete ting, hun fortsatte og fortsatte, sier Haugland.

Nye regler
Bylarmsjef Erik Egenes sier til Ballade at episoden i 2020 er blant grunnene til at de nå har en klausul i spillekontraktene:
– Klausulen innebærer at de som opptrer ikke kan komme med hatefulle ytringer på vårt arrangement, vi kan i så fall holde tilbake honorar. I tillegg må billettkjøpere gå med på noen premisser for deltagelse når de kjøper billett til Bylarm, som blant annet handler om nulltoleranse mot rasisme.

– Det var en veldig uheldig og rar situasjon, sier Joakim Haugland om det han kaller mobbing av en publikummer. Festivalarrangørene har vært i kontakt med artistens apparat i etterkant.

Oppnedkors på Sørlandet
Joakim Haugland – som driver plateselskapet Smalltown Supersound og dessuten har booket Bylarmfestivalen i over femten år – starta sine første konsertbookinger som fjortenåring i hjembyen. I podkasten hører du også redaktør Guro Kleveland spørre Haugland om hvordan forskjellige aktører kan ha veldig forskjellige oppfatninger om hva som er greit fra en scene:
– Du har vært arrangør av konserter helt siden du var fjortenåring i Flekkefjord, Joakim Haugland? Hvordan var det å booke Neurosis til kinoen i byen?
– Det bandet var altfor store for den scenen da, og halvveis i konserten kom hun som jo var sjefen min i denne sammenhengen, i kommunen, og sa: Du må avlyse dette nå, for det er et oppnedkors på scenen. Det er blasfemi! Så plutselig hadde jeg den debatten – med kultursjefen. Hu tog strømmen, så hun vant den debatten der og da.

Når skal man si stopp? Hvilket ansvar har arrangørene – og hvilket ansvar har artistene og deres apparat? Flere dilemmaer og erfaringer hører du i opptaket – i Ballade radio.

Et samarbeid mellom Kulturytring og Ballade: Hatytringer og kulturen. I samtalen hører du artist Big Daddy Karsten, forfatter og kommentator Nazneen Khan-Østrem, journalister Knut Gigstad, Ida Madsen Hestman, booker Joakim Haugland og programleder Guro Kleveland (redaktør i Ballade).

Lytt i Apple podkaster / Spotify / Soundcloud / andre steder der du finner dine podkaster.

