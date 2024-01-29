Hatet i kunsten: Mellom vikingrock og kommentarfelt

Vinterens viktigste debatt i norsk kultur er her tilgjengelig som podkast for deg. Hvor går grensene for kunst og kultur? Er kunsten fri hvis ikke rapteksten er det?

I podkasten Ballade radio er vi denne gang innom mange sider ved avstand, hat, frykt ..? og grenser for hva kunsten kan si og stå for.

Rapper Big Daddy Karsten beskriver en bekymring for kommende generasjoner i egen musikksjanger, når han hører sjargongen i rapmusikken. For som Norges første åpent skeive rapper, har han mottatt mye hets.

– Når du først treffer dem som viser en helt annen side i låter, i kommentarfelt, er de ydmyke og forsiktige. Men det er som om det er så integrert i deres oppfatning av kulturen at de ikke skjønner det sjøl. Bare det at de sier «pause» eller «no homo!» hvis de hører noe som kan oppfattes som i nærheten av å lyde som skjeiv … Må man gjøre alt man kan for å på død og liv ikke bli oppfatta som skjeiv sjøl?

Karsten satte temaet blant annet i sin raptekst «25. juni», som tar for seg reaksjonene etter skytinga mot skeive i Oslo i 2022. Så har Kulturytring og Ballade sammen invitert et panel som trådde kulturens mer grumsete farvann; fra forskjellige retninger og ståsteder: bookeren/plateselskapdrifteren, den muslimske kommentatoren/forfatteren, og journalistene. Hør dem alle i denne samtalen fra en vinterkveld i Oslo.

Til redaktør Guro Kleveland beskriver Karsten i opptaket også hvordan de «tryggere» rapperne som har gått noen runder i ringen gjerne stiller på vers, eller blir med ham på scenen for eksempel på Pride-arrangementer. Så hvorfor er det fortsatt et problem med homohets i rappen? Dette er bare ett av eksemplene vi er innom i denne grundige samtalen om hvordan man trekker grenser for kunst og kultur.

Fra kors som henger opp ned til jødehets på osloscene

I podkasten forteller forfatter og Aftenpostenskribent Nazneen Khan-Østrem om spenninger i undergrunnssjangre – særlig i pønken, som hun fulgte fra tidlig 80-tall – ikke minst for en med minoritetsbakgrunn. I samme by som henne gikk en ung konsertarrangør, som nå har booket festivalen Bylarm i Oslo i mange år:

– Du har vært arrangør av konserter helt siden du var fjortenåring i Flekkefjord, Joakim Haugland? Hvordan var det å booke Neurosis til kinoen i byen?

– Jo, de var altfor store for den scenen, og halvveis i konserten kom hun som jo var sjefen min i denne sammenhengen, i kommunen, og sa: Du må avlyse dette nå, for det er et oppnedkors på scenen. Det er blasfemi! Så plutselig hadde jeg den debatten – med kultursjefen. Hu tog strømmen, så hun vant den debatten der og da.

– Og hva skjedde på Bylarm 2020?

– Da hadde vi et tilfelle, en historie som belyser godt hvor vanskelig dette er. Vi hadde en artist, en ung mørkhudet kvinne, på en liten scene som begynte å angripe én person i salen, som hadde jødisk navn.

Joakim forteller videre at de var klare for å avlyse den neste konserten hun skulle ha på samme festival.

– Men dagen etter hadde hun skjønt hva hun hadde gjort. Så hun dro hjem på eget initiativ. Det setter lys på noe veldig viktig: Hvem skal dra pluggen? Det forsvant litt i pandemien akkurta det året, men det var første gang Bylarm sto i det dilemmaet, og vi var ikke forberedet. Men han som ble mobba kom tilbake med saken tre år seinere, han var ikke ferdig med den, forteller Haugland i panelsamtalen.

– Vi må ikke være naive. Det er mørke krefter i spill i Norge også, mener Nazneen Khan-Østrem. Hun maner i podkasten til at kulturlivet må koble seg på, og forberede seg på flere møter med problematiske ytringer i årene som kommer – men også dem som vil kneble de liberale filmene, stemmene, resonnementene.

Flere dilemmaer og erfaringer hører du i opptaket – i Ballade radio.

Et samarbeid mellom Kulturytring og Ballade: Hatytringer og kulturen. I samtalen hører du artist Big Daddy Karsten, forfatter og kommentator Nazneen Khan-Østrem, journalister Knut Gigstad, Ida Madsen Hestman, booker Joakim Haugland og programleder Guro Kleveland (redaktør i Ballade).

Denne episoden av Ballade radio er tatt opp på Sentralen i Oslo 24. januar og støttet av Norsk Tidsskriftforening og Fritt Ord.

