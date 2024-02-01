Lillebjørn Nilsen bisettes fra Oslo rådhus

Lillebjørn Nilsens bisettelse vil bli holdt i Rådhushallen i Oslo rådhus 9. februar kl. 13.

Det vedtok forretningsutvalget i Oslo i dag.

– Lillebjørn Nilsen hadde helt spesielle bånd til Oslo og Oslos innbyggere. Gjennom sitt musikalske talent og tekster har han etterlatt en varig arv, og han vil bli husket som en kunstner som formidlet byens puls og hjerte. Vi ønsker å hedre ham spesielt, derfor åpner vi denne gangen Rådhuset for en æresbegravelse, sier ordfører Anne Lindboe i en pressemelding.

Etter ønske fra familien blir det en åpen seremoni der alle som ønsker det skal ha anledning til å delta. Seremonien blir forrettet av en livssynsåpen seremonimester. I tillegg til minneord er det ventet kunstneriske innslag. Kostnadene til bisettelsen deles mellom Oslo kommune og familien.

Lillebjørn Nilsen mottok mange priser gjennom sitt kunstnervirke, blant dem Oslo bys kulturpris og kunstnerpris. I 2017 ble han æret med St. Hallvard-medaljen, Oslos høyeste utmerkelse: «Mer enn nesten noen annen har han bidratt til å skildre Oslos kultur, byens selvforståelse, dens identitet og stolthet som storby.»