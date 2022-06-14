Lillebjørn Nilsen blir ridder

Hedres av kongehuset.

Hans Majestet Kongen har utnevnt sangskriver og artist Lillebjørn Falk Nilsen, Oslo, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Det skriver kongehuset.no.

Lillebjørn Nilsen har siden han var ung spilt konserter, diktet og komponert og gitt ut en rekke plater som står meget sterkt i nordmenns bevissthet.

Nilsen mottar utmerkelsen for sin innsats for visekunsten, skriver kongehuset. Dekorasjonen vil bli overrakt søndag 19. juni 2022.

Lillebjørn Nilsen fylte 70 år i 2020 – les mer og se hyllesten som blant andre Lars Klevstrand og Åse Kleveland laget til ham, i Ballades ferske intervju med Nilsens kollega Klevstrand her.