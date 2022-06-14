Viser

Lillebjørn Nilsen blir ridder

Publisert
14.06.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Hedres av kongehuset.

Hans Majestet Kongen har utnevnt sangskriver og artist Lillebjørn Falk Nilsen, Oslo, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Det skriver kongehuset.no.

Lillebjørn Nilsen har siden han var ung spilt konserter, diktet og komponert og gitt ut en rekke plater som står meget sterkt i nordmenns bevissthet.

Nilsen mottar utmerkelsen for sin innsats for visekunsten, skriver kongehuset. Dekorasjonen vil bli overrakt søndag 19. juni 2022.

Lillebjørn Nilsen fylte 70 år i 2020 – les mer og se hyllesten som blant andre Lars Klevstrand og Åse Kleveland laget til ham, i Ballades ferske intervju med Nilsens kollega Klevstrand her.

Lillebjørn Nilsen

Relaterte saker

Lillebjørn Nilsen og Andy Irvine under konserten på Telemarkfestivalen i 1994.

Lillebjørn Nilsen og Andy Irvine: Live in Telemark 94

Lillebjørn Nilsen og den irske visesangeren Andy Irvine holdt en sjelden konsert sammen på Telemarkfestivalen i 1994. Konserten ble tatt...

Lars Klevstrand AHG

– Fordi jeg fortjener det, liksom. Sånne slagord er ganske ille

Lars Klevstrand fortsetter å synge for fellesskapet. Da må det bli Halldis Moren Vesaas og Rudolf Nilsen.

Flere saker

Aal

Skjulte folkemusikkskattar fritt ope på nett

Ål Bygdearkiv har digitalisert lydarkivet og gjort tidlegare ukjente optak tilgjengeleg.

NOE Å TYGGE PÅ: Anette Trettebergstuen kommer de frivillige i møte

Moms, moms: Seier for frivillige organisasjoner

Trettebergstuen deler ut: Kompenser for moms til frivillige organisasjoner økes betraktelig.

Maja Ratkje

Fra Trønderland til Barcelona og tilbake

Norsk elektronika gjennom et kvart hundreår.