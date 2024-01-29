Takk for sangene – og tegningene, Lillebjørn!

29.01.2024
- Red.Siri Narverud Moen

Dette var det siste vi omtalte fra Lillebjørn Nilsens hender: Da han tegnet en annen Nilsen.

Lørdag døde visesanger, musikkskaper, gitarmentor og artist Lillebjørn Nilsen. Det melder flere medier i dag.

Plateproduksjonen hans, drivkraften han var som del av den norske visescenen fra 60-70-tallet og en rekke sanger som har fulgt generasjoner av nordmenn – alt til sammen er et enormt bidrag til norsk kultur. Og la oss bare peke på sist Ballade.no skrev om nok et av hans bidrag: Da Rudolf Nilsen-viser ble gitt ut på nytt på tampen av 2023, var det om tegningene hans.

Da den nye versjonen av den gamle På stengrunn-gruppa var klar for å synge Rudolf Nilsen på nytt, kommer det også ut bok med Rudolf Nilsen-viser.

I september skrev vi: 50 år etter «På stengrunn» gjør musikerne bak albumet en håndfull utvalgte konserter for å feire Rudolf Nilsens lyrikk, med en rykende fersk sangbok i sekken, illustrert av originalmedlem Lillebjørn Nilsen, og dertil hørende turné med avslutning på Rockefeller. Sangboka heter «Femti sanger gjennom femti år».

Les mer om På stengrunn-tilblivelsen her.

Flaggene: Eksempel på tegningene i visesangboka «Femti sanger gjennom femti år». (Foto: Lillebjørn Nilsen / Håndslag)

Lillebjørn NilsenPå stengrunn

Visenes supergruppe skriver neste kapittel i Rudolf Nilsen-tradisjonen

Den legendariske Nilsen-fortolkergruppa På stengrunn spiller igjen, i sin nye versjon.

Ole Paus

In Memoriam Ole Paus.

Dikter Hege Tunaal har dedisert et av diktene sine til visekunstneren Ole Paus – les det her.

Rudolf Nilsen i Lillebjørn Nilsens strek.

2 x Nilsen: Lillebjørn illustrerer Rudolf i ny visebok

På stengrunn-visene samles i ny bok.

Lillebjørn Nilsen på scenen.

KORK hyller Lillebjørn Nilsen

To ganger samme konsert i Store Studio med Nilsens udødelige sanger.

Lillebjørn Nilsen på scenen.

Lillebjørn Nilsen blir ridder

Hedres av kongehuset.

Lillebjørn Nilsen og Andy Irvine under konserten på Telemarkfestivalen i 1994.

Lillebjørn Nilsen og Andy Irvine: Live in Telemark 94

Lillebjørn Nilsen og den irske visesangeren Andy Irvine holdt en sjelden konsert sammen på Telemarkfestivalen i 1994. Konserten ble tatt...

Prisvinner Tom Willy Rustad

Tom Willy Rustad vinner av Egil Storbekkens Musikkpris 2019

Folkemusikeren, komponisten og pedagogen hedres for sin musikalske allsidighet.

Ivan Mazuze Band med gjester

Internasjonal jazzdag på og i lufta

Jazzdagen er for alle, og med digitale strømminger av konserter både fra Nasjonal jazzscene og kørja på en varmluftballong blir...

Trond Madsen Foto: Foto: Thor Brødreskift

Trond Madsen ny ensembleleder for BIT20 Ensemble

Madsen skal lede det kunstneriske arbeidet i ensemblet fra 9. mars.