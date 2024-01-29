Dette var det siste vi omtalte fra Lillebjørn Nilsens hender: Da han tegnet en annen Nilsen.

Lørdag døde visesanger, musikkskaper, gitarmentor og artist Lillebjørn Nilsen. Det melder flere medier i dag.

Plateproduksjonen hans, drivkraften han var som del av den norske visescenen fra 60-70-tallet og en rekke sanger som har fulgt generasjoner av nordmenn – alt til sammen er et enormt bidrag til norsk kultur. Og la oss bare peke på sist Ballade.no skrev om nok et av hans bidrag: Da Rudolf Nilsen-viser ble gitt ut på nytt på tampen av 2023, var det om tegningene hans.

Da den nye versjonen av den gamle På stengrunn-gruppa var klar for å synge Rudolf Nilsen på nytt, kommer det også ut bok med Rudolf Nilsen-viser.

I september skrev vi: 50 år etter «På stengrunn» gjør musikerne bak albumet en håndfull utvalgte konserter for å feire Rudolf Nilsens lyrikk, med en rykende fersk sangbok i sekken, illustrert av originalmedlem Lillebjørn Nilsen, og dertil hørende turné med avslutning på Rockefeller. Sangboka heter «Femti sanger gjennom femti år».

