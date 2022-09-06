KORK hyller Lillebjørn Nilsen

To ganger samme konsert i Store Studio med Nilsens udødelige sanger.

De kjente artistene Stian Carstensen, Stein Torleif Bjella, Tora Dahle Aagård, Daniela Reyes og Tuva Syvertsen tolker Lillebjørns Nilsens sanger, som Barn av regnbuen, Tanta til Beate og Stilleste gutt på sovesal 1. Mange nordmenn har sangene som del av oppvekstminnene, eller lærte å spille gitar ved hjelp av Lillebjørns gitarbok.

Han startet allerede i tenårene i Young Norwegians og kom snart frem som visesangeren Lillebjørn, med en mengde sanger som har slått rot i den norske folkesjela. Nilsens musikalske virke er både mangfoldig og mangeårig, og samarbeidene mange, for eksempel med visegruppa Ballade! og Gitarkameratene.

– Denne konserten er til Lillebjørn fra KORK og norske artister. Det skriver KORK, eller Kringkastingsorkesteret, i en pressemelding om konserten 21. oktober. Konserten finner sted to ganger samme kveld i Store Studio på Marienlyst i Oslo. Scenekunstprosjektet Fargespill er også med på konserten (NRK).