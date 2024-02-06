Ho skal leie Folkemusikkveka i Ål

Flytter attende til Hallingdal for å lede Folkemusikkveka.

– Folkemusikkveka er ein festival som betyr svært mykje for meg og som eg gler meg stort til å få lov til å arbeide med, seier Solfrid Nestegard Gjeldokk. Ho overtek som dagleg leiar i Folkemusikkveka etter at noverande leiar, Silje Risdal Liahagen, har gjennomført Folkemusikkveka 2024.

I ei t presseskriv skriv styret i Folkemusikkveka om Solfrid Nestegard Gjeldokk: Utdanning innan kulturleiing og tradisjonsmusikk, og erfaring frå arrangement og produksjonar, frå folkemusikk- og folkedansfeltet, men også innan andre sjangrar. Ho er sjølv utøvar av folkedans og song, og har lang erfaring frå Folkemusikkveka som tilskodar, dugnadsarbeidar, utøvar, styremedlem og styreleiar.

– Heilt sidan eg var liten har Folkemusikkveka vore ein heilt sjølvsagt del av mai og festivalsumaren. Det er ein viktig møtestad for folkemusikk- og folkedansinteresserte, og er ein arena for formidling av tradisjonar, vidareutvikling og nyskaping. Det er ein spanande festival å jobbe med ettersom den både har fokus på å ivareta lokal tradisjon frå Hallingdal og elles i landet, i tillegg til å tenkje framover og nytt.

Solfrid Nestegard Gjeldokk har sidan 2016 budd i Oslo og har sidan 2019 vore tilsett i FolkOrg, organisasjon for folkemusikk og folkedans. No gler ho seg til å flytte attende til Hallingdal.

– Eg har lenge hatt eit ynskje om å flytte heimatt til Hallingdal, og gler meg til å både bu og arbeide der. Det finnast så mange gode ressursar og miljø i Ål og nabobygdene som eg ser fram til å bli betre kjend med og å samarbeide med.