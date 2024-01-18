In Memoriam Ole Paus.

Dikter Hege Tunaal har dedisert et av diktene sine til visekunstneren Ole Paus – les det her.

Av dikter Hege Tunaal. Fra diktsamlingen Ode til det hele, i takknemlighet fra Hege (Lyrikkforlaget, 2023)

Den tiden kommer jo da jeg ikke lenger er,

en tid jeg ikke vet at jeg engang har vært her.

Hvor alt det jeg har lært, opplevd og forstått

er forsvunnet for alltid.

Er borte for godt.

Jeg skriver dette nå, for jeg kan jo ennå tenke.

Resonnere og kombinere ord i en lenke.

Kjenne pulsen i mitt liv som et vindpust i et siv.

Den forsvinner for alltid,

skåret bort som av en kniv.

Det var fest og det var sang, med ubendig utferdstrang,

og gitaren ved min side som mitt akkompagnement.

Med reiser hit og dit, iblant et veldig slit.

Alt fordufter, alt forsvinner,

også det som var av minner.

Og fjellet og havet og alt det jeg ser.

Denne skjønnhet, den vil jo ikke være noe mer.

Og regnet – for alt liv – for stort som for smått,

er forsvunnet for alltid,

er borte for godt.

