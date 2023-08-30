2 x Nilsen: Lillebjørn illustrerer Rudolf i ny visebok

På stengrunn-visene samles i ny bok.

Når den nye versjonen av På stengrunn-gruppa er klar for å synge Rudolf Nilsen på nytt, kommer det også ut bok med Rudolf Nilsen-viser.

50 år etter «På stengrunn» gjør musikerne bak albumet en håndfull utvalgte konserter for å feire Rudolf Nilsens lyrikk, med en rykende fersk sangbok i sekken, illustrert av originalmedlem Lillebjørn Nilsen, og dertil hørende turné med avslutning på Rockefeller. Sangboka heter «Femti sanger gjennom femti år».

Sangboka kommer 10. september.