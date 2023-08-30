Rudolf Nilsen i Lillebjørn Nilsens strek.

(Foto: Lillebjørn Nilsen / Håndslag)

AktueltViser

2 x Nilsen: Lillebjørn illustrerer Rudolf i ny visebok

Publisert
30.08.2023
Skrevet av
- Red.

På stengrunn-visene samles i ny bok.

Når den nye versjonen av På stengrunn-gruppa er klar for å synge Rudolf Nilsen på nytt, kommer det også ut bok med Rudolf Nilsen-viser.

50 år etter «På stengrunn» gjør musikerne bak albumet en håndfull utvalgte konserter for å feire Rudolf Nilsens lyrikk, med en rykende fersk sangbok i sekken, illustrert av originalmedlem Lillebjørn Nilsen, og dertil hørende turné med avslutning på Rockefeller. Sangboka heter «Femti sanger gjennom femti år».

Les mer om På stengrunn-tilblivelsen her.

Sangboka kommer 10. september.

Flaggene: Eksempel på tegningene i visesangboka «Femti sanger gjennom femti år». (Foto: Lillebjørn Nilsen / Håndslag)

Lillebjørn NilsenPå stengrunn

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

