Musikk i tall gir oversikt over inntekter i norsk musikkbransje i 2012, og er første steg mot en årlig statistikk. Les rapporten her.

Musikk i tall 2012 er utarbeidet av Rambøll Management Consulting og er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet.

Rapporten ønsker å beregne den markedsrelaterte verdien av norsk musikkbransje basert på salg av innspilt musikk, billettinntekter og rettighetsvederlag. Andre inntekter, som offentlig og privat støtte og salg av øl og mat ved konserter og festivaler er holdt utenfor..

Her er noen av de resultatene:

— Norsk musikkbransje omsatte for ca 3, 1 milliarder kroner i 2012.

— Billettinntektene utgjør ca 50 % av dette, i alt 1 536 millioner kroner.

— Inntekter fra innspilt musikk utgjorde 754 millioner kroner

— Inntekter fra og opphavsrettslig materiale utgjorde 796 millioner kroner

— Den norske musikkbransjen eksporterte for 247 millioner kroner. Dette tilsvarer 8 prosent av bransjens totale omsetning

— Omsetningen i den norske musikkbransjen ligger omtrent på samme nivå som i Danmark, og utgjør halvparten av nivået på omsetningen i Sverige

— Sett i forhold til antall innbyggere, er omsetningen i de tre skandinaviske landene tilnærmet lik.

Les hele rapporten:

Musikk i tall.pdf