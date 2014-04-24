Bransjen

Musikk i tall

Publisert
24.04.2014
Skrevet av
Ida Habbestad

Musikk i tall gir oversikt over inntekter i norsk musikkbransje i 2012, og er første steg mot en årlig statistikk. Les rapporten her.

Musikk i tall 2012 er utarbeidet av Rambøll Management Consulting og er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet.

Rapporten ønsker å beregne den markedsrelaterte verdien av norsk musikkbransje basert på salg av innspilt musikk, billettinntekter og rettighetsvederlag. Andre inntekter, som offentlig og privat støtte og salg av øl og mat ved konserter og festivaler er holdt utenfor..

Her er noen av de resultatene:

— Norsk musikkbransje omsatte for ca 3, 1 milliarder kroner i 2012.
— Billettinntektene utgjør ca 50 % av dette, i alt 1 536 millioner kroner.
— Inntekter fra innspilt musikk utgjorde 754 millioner kroner
— Inntekter fra og opphavsrettslig materiale utgjorde 796 millioner kroner
— Den norske musikkbransjen eksporterte for 247 millioner kroner. Dette tilsvarer 8 prosent av bransjens totale omsetning
— Omsetningen i den norske musikkbransjen ligger omtrent på samme nivå som i Danmark, og utgjør halvparten av nivået på omsetningen i Sverige
— Sett i forhold til antall innbyggere, er omsetningen i de tre skandinaviske landene tilnærmet lik.

Les hele rapporten:

Musikk i tall.pdf

Relaterte saker

Statistikk

Kritikk mot nye bransjetall

Den nye bransjerapporten «Musikk i tall» møter kritikk fra både kulturforskere og fra musikkbransjen.

Publikum

– Et nybrottsarbeid

Forskerne i Rambøll mener kritikken mot «Musikk i tall»-rapporten bommer. – «Musikk i tall» er et nybrottsarbeid, sier forskningsleder i...

Musikk i tall

Telleapparatene

Hvor lenge skal hvor mange institusjoner telle kulturnæringen etter sine respektive kriterier før vi er fornøyde, spør Tellef Øgrim.

Musikk i tall

Musikk i tall 2013

Rapporten Musikk i tall gir oversikt over inntekter i norsk musikkbransje. Dette er andre året statistikken foreligger, og første gang...

Mussikkbranchen i siffor – skjermbilde

Svensk musikkbransje opp 25 prosent siden 2009

Det viser den svenske Musikk i tall-rapporten.

Skjermdump forside Musikk i tall 2014, utsnitt foto av Kristoffer Myskja

Musikk i Tall 2014

Den norske musikkbransjen omsatte for 3,5 milliarder kroner i fjor, og strømming kompenserer både fall i fysisk salg og nedlasting.

Flere saker

Storbandprisen 2021 Nielsen Roggen

Storband-ildsjel hedret

– Når noen bruker hele sitt hjerte og ledige tid på å formidle kunnskap, entusiasme og måter å spille musikk...

Hemsing Spellemann 2020 klassisk

Spellemann til Eldbjørg Hemsing

– Jeg føler at Spellemannprisen gir ny energi, gir en ny start, sa den prisvinnende fiolinisten, som savner å stå...

Idar Lind Foto: Tove Knutsen

Eg, ein Spellemann-sponsor

Eg såg fram til ein Oslo-tur der eg kunne treffe resten av juryen, nominerte og kollegaer. I staden viste det...