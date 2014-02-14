Konsert i nytt format

INNLEGG: Kan interaktive nettkonserter åpne nye forretningsmuligheter for norske artister og låtskrivere, spør Åsmund Prytz.

Søndag 2. februar tok spente publikummere plass i storstua NTE-arena på Rock City for å oppleve turneåpningen til norsk hardrocks store håp, Kvelertak. Både Kvelertak og publikum i salen fikk selskap av over 3400 internettbrukere i alle verdens tidssoner. Samtidig som oppvarmingsbandet The Good, the Bad and the Zugly slo an første åpningsakkord, logget ivrige Kvelertak fans seg på nettet og gjorde seg klare for en heidundrende konsert.

Et godt samarbeid mellom Kvelertak, Namdalsavisa, Rock City – Norsk ressurssenter for pop og rock og NTNU-entrepenørene i feat.fm la grunnlaget for at Kvelertak rett før de gikk på scenen slapp nyheten til sine følgere på nettet om at kveldens konsert skulle strømmes. Responsen lot ikke vente på seg og nettet kokte av dedikerte fans som fikk oppleve et av verdens aller ypperste band hjemme i egen stue.

På fredag strømmes også Highasakites andre konsert på turneen etter plateslippet i forrige uke. Det skjer på Rokken i Volda – et meget godt utstyrt teknisk lokale, med et personale som kan gjennomføre en slik type strømmeproduksjon.

Konsertens sosiale funksjon

Strømming av konserter har vært gjort i flere år. Lyden som ble mikset via Rock City sitt studio og gode bilder levert fra Namdalsavisas faste kamerateam la grunnlaget for en glitrende teknisk gjennomføring. Det innovative på turneåpningen var likevel nettpublikummets mulighet til å kommunisere og chatte via feat.fms nettplattform.

Konserter har alltid hatt en viktig sosial funksjon og dette ble vist til fulle søndag kveld. Over 3700 meldinger ble sendt via chattesystemet, der både publikum i Namsos, oppvarmingsbandets Ramones påvirkning og Kvelertaks korferdigheter heftig ble kommentert og debattert. Nettpublikummets mulighet til å sende inn egne bilder ble også benyttet flere hundre ganger i løpet av konserten.

— Mye tyder på at nettkonserter blir del av inntektsgrunnlaget for norsk musikk, skriver Åsmund Prytz.

Øker bruken av norsk musikk

Å turnere i hver krik og krok har vært mantraet for artister som ønsker å bygge en karriere over tid. Interaksjon og direkte kommunikasjon med publikum er suksessformelen for enhver fremadstormende artist. Nettet gir teknologiske muligheter for artister som ønsker å nå ut til et publikum uavhengig av hvor de befinner seg. Flere av søndagens konsertdeltakere og ivrige nettdebattanter kom fra Bulgaria og Kroatia. Land som Kvelertak aldri har spilt i, og kanskje heller ikke får anledning til å turnere i. Morsomt var det også å se reaksjonen fra nettpublikummet på oppvarmingsbandet. I løpet av kvelden ble The Good, the Bad and the Zuglys musikk lagt inn på flere spillelister i Nederland og Tyskland. Musikk som normalt aldri ville blitt solgt uten heftig og kostnadskrevende turnering i disse landene.

Felles opplevelser og kommersielt potensial

Nettplattformer slik som den som ble testet fra Rock City Namsos kan gi publikum den gode følelsen av å oppleve noe sammen. I en tid der andelen norsk musikk som strømmes er nede i 10-12% av totalt musikkonsum, er det særs viktig at norsk musikkbransje tar tak i de teknologiske mulighetene som finnes for å gjøre musikk morsomt og interessant for større brukermasser. Strømming er nå viktigste formidlingskanal for innspilt musikk. Med tusenvis av brukere globalt kan våre erfaringer tyde på at også nettkonserter, med sosial interaksjon, kan gi et oppsving for norsk musikk.

Gode sponsorer muliggjorde en gratis konsert for nettseerne denne kvelden. Vi tror slike konserter har et kommersielt potensial. Vi må utvikle svært kostnadseffektive produksjoner og vi må vite publikums betalingsvilje. Mye tyder på at også nettkonserter blir en del av inntektsgrunnlaget for norsk musikk i årene som kommer.

Åsmund Prytz er daglig leder Rock City – Norsk ressurssenter for pop og rock

Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv (papiravisen) 12. februar