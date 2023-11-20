Norske Grammy-nominasjoner

Peter Herresthal får Grammy-nominasjon etter å ha annonsert karriereslutt. Helge Sten, Carolin Ailin, og (Grammy-veteran) Morten Lindberg også blant de nominerte.

Nominasjonene til 66th GRAMMY Awards, i regi av The Recording Academy i USA, kom sist fredag. Ballade.no leste først om alle fem nominasjonene hos Music Norway.

Caroline Ailin, Morten Lindberg, Helge «Deathprod» Sten og Peter Herrestahl er alle nominert i til sammen fem kategorier.

Caroline Ailin er nominert i Song Of The Year-kategorien som låtskriver på «Dance The Night (From Barbie The Album)« med Dua Lipa, sammen med Dua Lipa, Mark Ronson og Andrew Wyatt. Ailin er også nominert i kategorien Best Song Written For Visual Media for samme låt.

Morten Lindberg er nominert i kategorien Producer Of The Year, Classical for innspillingene: — An Old Hall Ladymass (Trio Mediæval & Catalina Vicens)

— The Trondheim Concertos (Sigurd Imsen & Baroque Ensemble of the Trondheim Symfoniorkester)

— Yggdrasil (Cantus & Tove Ramlo-Ystad)

— Lasse Thoresen: Lyden av Arktis (Arktisk Filharmoni & Christian Kluxen)

Alle innspillingene er gitt ut på plateselskapet 2L – The Nordic Sound. Morten Lindberg har blitt Grammy-nominert hele 35 ganger i forskjellige kategorier siden 2006, og ble tildelt en Grammy for Best Immersive Audio Album i 2019 for «LUX» med Nidarosdomens jentekor, Trygve Seim og TrondheimSolistene. I tillegg til Lindbergs 35 nominasjoner er 2L involvert i ytterligere åtte Grammy-nominasjoner. Music Norway viser til full 2L-liste her.

Helge Sten er nominert for første gang og det i kategorien Best Engineered Album, Classical, på albumet The Blue Hour. The Blue Hour er en sangsyklus skrevet som et samarbeid mellom komponistene Rachel Grimes, Angélica Negrón, Shara Nova, Caroline Shaw og Sarah Kirkland Snider. Syklusen ble bestilt av og fremføres av det Boston-baserte kammerorkesteret A Far Cry, med Nova også som vokalsolist. The Blue Hour ble mastret av Sten i hans eget studio Audio Virus Lab. Sten er også som også er kjent under artistnavnet Deathprod.

Fiolinist Peter Herrestahl er nominert i kategorien Best Classical Compendium for Mazzoli: Dark With Excessive Bright, sammen med Tim Weiss, dirigent, og Hans Kipfer, produsent. Herresthal er professor ved Norges Musikkhøgskole og gjesteprofessor ved Royal College of Music i London og NYU Steinhard School i New York. Han spiller på en GB Guadagnini fiolin fra Milano 1753. Missy Mazzoli er komponist. Arktiskt Filharmoni og Bergen Filharmoniske Orkester er også med på albumet, som er sluppet på BIS Records i Sverge.

Prisene deles ut 4. februar 2023. Hos Music Norway står det mer om blant annet låtskriver Ina Wroldsen og andre Grammy2022-affilierte musikere.