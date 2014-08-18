Tett på låtskriverne

18.08.2014
- Red.

Under tittelen Tono Sessions presenteres dybdeintervjuer med 10 norske låtskrivere og komponister.

Onsdag presenteres de to første av 10 dybdeintervjuer med norske låtskrivere og komponister på TONOs nettsider og youtubekanal.

Låtskriver og artist Askil Holm har intervjuet artistene og målet er å få belyst låtskrivernes arbeidsmetoder og -hverdag, samt å inspirere flere unge til å prøve seg som sangskriverne, komponistener og sangtekstforfattere.

– Vi må bort fra glamour og popstjernebilder og få dette ned på bakken. Låtskriving er et eget fag som krever kunnskap. Dette er det mye fokus på i for eksempel USA, der det skrives masse bøker om temaet, eller i Finland, der man jobber med å få dette inn som eget fag i grunnskolen. Her hjemme er det sjelden snakk om dette som ordentlig arbeid, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen til Aftenposten.

De ti artistene som er intervjuet er:
Bjørn Eisdsvaag
Magnus Grønneberg
Hanne Sørvaag
Julian Skar
Martin Horntveth
Frøy Aagre
Marie Monroe
Don Martin
Aamund Maarud
Gabrielle Leithaug

Intervjuene blir publisert ukentlig denne høsten.

