Torgny Amdam Nopa

Torgny Amdam ble torsdag 28. mai valgt som ny styreleder i NOPA.(Foto: Frank Michaelsen/NOPA)

NotisBransjen

Torgny Amdam nyvalgt styreleder i NOPA

29.05.2026 01:25
- Red.

Musikeren, komponisten, skribenten og tekstforfatteren ble valgt på Nopas generalforsamling 28. mai, og tar over etter Ole Henrik Antonsen.

Torsdag kveld ble Torgny Amdam valgt inn som ny styreleder i NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere av organisasjonens generalforsamling.

– Tusen takk for denne tillitserklæringen, det er med både ansvarsfølelse og entusiasme – og litt nervøsitet! – jeg trer inn som styreleder! Min reise i NOPA startet i 2010, og gjennom de 16 årene jeg har vært i foreningen og engasjert meg, har jeg hatt befatning med så å si alle sider av NOPA. Nå gleder jeg meg til å ta fatt – samle alle og bygge NOPA videre, sier Amdam på organisasjonens hjemmesider.

Han legger til:
– En av grunnene til at jeg turte å takke ja til denne innstillingen er at jeg vet hvilke menneskelige ressurser som ligger i styre og administrasjon. Med all den erfaringen, klokskapen, perspektivene og den sosiale intelligensen, er er det stadig mye potensial å hente ut!

Torgny Amdam tar over etter Ole Henrik Antonsen, som har vært styreleder de siste seks årene.

Avtroppende styreleder Ole Henrik Antonsen og nyslått leder Torgny Amdam deler på blomsterbuketten. (Foto: Frank Michaelsen/NOPA)

Styret fikk også to nye medlemmer, Sarah Camille Osmundsen og Jørund Fluge Samuelsen. Dermed ser sammensetningen fra nå slik ut: Torgny Amdam (leder), Janove Ottesen, Tove Bøygard, Tom Hugo Hermansen, Ine Hoem, Sarah Camille Osmundsen og Jørund Fluge Samuelsen.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

