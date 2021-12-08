Helse finans og statsminister sammen med FHI direktøren.

Regjeringa og FHI: Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet lengst til høyre, på pressekonferansen tirsdag kveld. (Foto: regjeringen.no)

FHI ville ha høyere makstall på antall publikum

08.12.2021
Siri Narverud Moen

FHI mente at grensen på antall personer ved offentlige arrangementer burde være 1500.

I dag skriver Aftenposten om flere uenigheter mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringa – der regjeringa ved Helse- og omsorgsdepartementet til slutt fikk til en strengere linje enn det FHI anbefalte.

I følge interndokumenter som avisa har undersøkt, mente FHI Norge kunne ha langt høyere publikumstall på idretts- og kulturarrangementer.

Anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI viser at det på flere punkter var stor uenighet om tiltakene, skriver Aftenposten:

  • FHI mener for eksempel at grensen på antall personer ved offentlige arrangementer burde være 1500. Regjeringen landet på 600.
  • Det er også uenighet om munnbind-påbudet. FHI mener det ikke var nødvendig. Det mener derimot direktoratet og regjeringen.
  • HOD går også lengre enn FHI om hvor mange du bør ha på besøk.

Under pressekonferansen i går nevnte helseminister Ingvild Kjerkol helseeffekten ved at folk treffes og øver og trener på kultur- og idrettsaktiviteter – og sa også at kulturarrangementer kan unntas enmetersregelen gitt de rette forholdene.

Reglene som gjelder for arrangementer i fire uker framover – og andre smittevernbegrensninger – kan du lese om her.

faste tilviste seterhelesminister INgvild KJerkolkoronakrise i kulturenkoronarestriksjoneromikronpublikumsretriksjoner

