Regjeringa og FHI: Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet lengst til høyre, på pressekonferansen tirsdag kveld. (Foto: regjeringen.no)
FHI ville ha høyere makstall på antall publikum
FHI mente at grensen på antall personer ved offentlige arrangementer burde være 1500.
I dag skriver Aftenposten om flere uenigheter mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringa – der regjeringa ved Helse- og omsorgsdepartementet til slutt fikk til en strengere linje enn det FHI anbefalte.
I følge interndokumenter som avisa har undersøkt, mente FHI Norge kunne ha langt høyere publikumstall på idretts- og kulturarrangementer.
Anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI viser at det på flere punkter var stor uenighet om tiltakene, skriver Aftenposten:
- FHI mener for eksempel at grensen på antall personer ved offentlige arrangementer burde være 1500. Regjeringen landet på 600.
- Det er også uenighet om munnbind-påbudet. FHI mener det ikke var nødvendig. Det mener derimot direktoratet og regjeringen.
- HOD går også lengre enn FHI om hvor mange du bør ha på besøk.
Under pressekonferansen i går nevnte helseminister Ingvild Kjerkol helseeffekten ved at folk treffes og øver og trener på kultur- og idrettsaktiviteter – og sa også at kulturarrangementer kan unntas enmetersregelen gitt de rette forholdene.
Reglene som gjelder for arrangementer i fire uker framover – og andre smittevernbegrensninger –