Én av to krisemilliarder skal gå til søkbare pakker, i kulturministerens nylanserte pott. Men Raja venter på ESA-godkjenning før han sier om han fortsatt vil avvise overskudd i kompensasjonsordninga.

Så var vi her igjen. Pressekonferanse om statlige midler for å hjelpe kulturarrangører over koronakneika.

– Vi skal hjelpe så mange som mulig gjennom pandemien – og treffe bredest mulig. Abid Raja presenterte 950 millioner samlet i de to særegne koronakrisepakkene stimuleringsmidler og kompensasjonsmidler. Stimuleringsmidlene er trådt i kraft, mens kompensasjonsmidlene, som først og fremst kompenserer for avlysninger, lar vente på seg. Perioden de skal dekke starta 1. januar, og gjelder ut juni men er altså ikke presentert i detalj – og kan heller ikke søkes på ennå. Så skal en ny periode settes ut i livet. Raja bebudet at de kommer 19. mai – og at han stiller med krisepakker ut oktober.

I det kultur- og likestillingsminister Abid Raja lanserer sine til sammen 2,1 milliarder kroner som utgjør krisepakker samt kulturbudsjett, til sammen revidert nasjonalbudsjett for kultur, frivillighet og idrett, siterer han Bjørnstjerne Bjørnson om at våren atter skal komme. I tillegg til midler til institusjoner, potter til frivillighet og noen særskilte Bergenstildelinger, handla det om etablerte ordninger, som fylles på med midler.

Da kompensasjonsmidlene ble sendt på høring, foreslo regjeringa for første gang å utelukke arrangører som går med overskudd i perioden.

– Det er rimelig at aktørene ikke skal kunne sitte igjen med et positivt driftsresultat etter støtte, sa Rajas statssekretær, Gunnhild Berge Stang (V) om forslaget til nye premisser for støtten da de sendte ut forslaget. I dag ville ikke Raja gjenta dette – men viser til en ESA-behandling som først må på plass.

– Hvem bør kunne ta ut overskudd og samtidig motta krisepakker – i særdeleshet hvordan vil kompensasjonsmidlene se ut? spør Ballade ministeren tirsdag:

– Stimuleringsordninga har et tak på 3 % overskudd. Jeg går ikke detaljert inn i kompensasjonsordninga i dag fordi vi fortsatt er i dialog med ESA om den, så jeg vil ikke sende ut signaler til kulturbransjen i den ene eller andre retninga.

– Men hva tenker du om å ta ut overskudd samtidig som man mottar krisepakke?

– Alle i sektoren må være seg bevisst hvilke disposisjoner de gjør. Samtidig som de bruker dem nettopp for å holde kultursektoren i gang. Så legger vi noen klare begrensninger på hvor mye du kan sitte igjen med – man kan ikke sitte igjen med mer enn det du har budsjettert for, som underleverandør, for eksempel.

50 prosent av tildelingssummen på stimuleringsmidlene så langt i 2021 har gått til konserter, skriver Kulturrådet på egne nettsider. Overskudd etter statsstøtte som skal hjelpe bedriftene gjennom krisa har vært diskutert ved forskjellige anledninger. Til Ballade.no sa økonom Ole-Andreas Elvik Næss at

– Utslagene av ordningene tidligere har vært at noen få fikk veldig mye, og at disse pengene kan gå til utenlandske eiere. Raja viser til at reglene for støtte – slik de har blitt endra til i år – krever at søker beviser realisme ved et arrangement, og at forvalter, altså Kulturrådet, er instruert om å spesielt kontrollere for dette. På pressekonferansen gjentok Abid Raja at han vil gi kulturaktører forutsigbarhet.