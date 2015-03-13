DEA-stipend utdelt

Fire unge musikere mottok i går stipend til videre studier av klassisk musikk i Tyskland.

Olje- og gasselskapet DEA står bak studiestipendet som deles ut for 15. år på rad. Årets mottagere er Kristin Hammerseth, Sara Chen, Wilhelm A. Leinslie Sollie og Margrethe Fredheim.

I følge selskapet har stipendet som mål å styrke kulturelle og akademiske bånd mellom Norge og Tyskland, spesielt innen klassisk musikk. I tråd med det skal mottagerne bruke stipendet til å studere klassisk musikk i Tyskland, og beløpene er på respektivt 40 000 og 80 000 kroner.