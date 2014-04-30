Fire Tysklandsstipend

Mari Askvik , Kristin Hammerseth, Miriam Helms Ålien fra Alta og Victoria Putterman mottok i går stipend fra RWE Dea til studier i Tyskland.

Stipendet deles ut av olje- og gasselskapet RWE Dea Norge i samarbeid med Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft til studieopphold i Tyskland, og skal bidra til å videreføre og styrke kulturelle og akademiske bånd mellom Norge og Tyskland innen klassisk musikk.

RWE Deas musikkstipend har blitt delt ut siden år 2000, og består av to til fire stipend à 40.000 eller 80.000 kroner.

Årets stipendmottagere er

Kristin Hammerseth, fløyte (21), ble som 13-åring tatt opp som elev ved Talentutviklingsprogrammet Unge Musikere ved Norges Musikkhøgskole, hvor hun fullfører bachelorstudier denne våren.

Mari Askvik, operasanger (25), avgangselev på masternivå ved Operahøgskolen i Oslo.

Miriam Helms Ålien fiolin (22) har bachelorgrad fra Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo og Master i musikk ved Hochschule für Musik «Hans Eissler» i Berlin. I 2012 vant hun “Prinsesse Astrid Musikkpris”.

Victoria Putterman, fiolin (21), bachelorstudent ved Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo.

