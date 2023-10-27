Ballade video: Anti-helter i sirkler

Vi hører nytt fra Sondre Lerche, Signe DØ, Jo Berger Myhre, Jimi Somewhere, Unge Funksjonell og Benjamin Finger. Og går på en flott mini-konsert med Bendik Brænne.

Vi starter med å gratulere Rick Grove og Elliot Houwing-Endresen, som sist fredag vant Norsk musikkvideokonkurranse 2023 under Bergen Internasjonale Filmfestival. Den prisen fikk de for den animerte videoen til «Blur», som du kan sjekke ut her hos oss.

– I denne videoen blir vi overrasket hele veien, med godt håndverk og et helt eget øye for detaljer bygger regissøren hele tiden opp under låten og dens budskap. Juryen falt for ideen, historien, stemningen, detaljene og ikke minst det helhetlige uttrykket, heter det i forbindelse med prisen.

BiFF-juryen ga også en hederlig omtale til regissør Thomas Flått for «Tåmy Tåmy» for Arif x Karpe. Den videoen kan du se og høre her.

Her kommer denne ukens musikkvideoer, som kanskje også kan være med på å konkurrere om fremtidige priser.

Kort sagt: God fornøyelse!

SONDRE LERCHE: Anti-Hero

Sondre Lerche har tilsynelatende flere timer i døgnet enn de fleste av oss. Han har siden august spilt i Moulin Rouge! The Musical på Chateau Neuf i Oslo, et stykke som i hvert fall går frem til 16. desember. Her opptrer han sammen med Heidi Ruud Ellingsen, samt Anders Baasmo, Hans Marius Hoff Mittet, Anna-Lisa Kumoji og Jan Martin Johnsen.

Sist fredag slapp han også et nytt album, som han på Facebook omtaler som «en liten plate med 10 coverlåter jeg har spilt inn de siste 10 årene». Hver jul gjennom et helt tiår har Lerche kommet sammen med Matias Tellez, for å spille inn sin favorittsang fra det året.

– Dette har pleid å vœre det aller siste vi gjør før vi tar ferie, å velge vår favoritt-hit fra inneværende år, og raskt og intuitivt prøve å tolke den, før vi sender den ut til fans og følgere der ute. Nå er disse sangene samlet for første gang på vinyl.

Platen heter Understudy, og trykkes bare i 500 eksemplarer. Her gjør Lerche versjoner av sanger fra 2013 til 2022, med blant andre Lady Gaga, Ariana Grande, Selena Gomez, Drake og Miley Cyrus. Samt Bob Dylans «I Contain Multitudes».

Låtene slippes i tillegg digitalt med fem ekstra bonusspor.

– Der tolker jeg også Scott Walker, Madonna, Prefab Sprout og Beyoncé, samt en beskjeden liten «Moon River» helt til slutt, skriver Sondre Lerche på Facebook.

«Anti-Hero» av Taylor Swift har fått en egen musikkvideo som oppsummerer Lerches «alter-egos liv og eras» i musikkvideoer siden årtusenskiftet, klippet sammen av Jon Danovic.

SIGNE DØ: Circular Emotions

Premiere!

Signe Dø er tilbake, to år etter slippet av EP-en «Ways of Escaping» i 2021. Hun har nå jobbet på et kommende album, som skal utgis på Koke Plate i februar 2024. Her har også gjort en rekke konserter de siste par årene, og spiller sammen med musikere fra indie-, jazz- og samtidspop-scenen i Oslo.

Nå er sangen og videoen «Circular Emotions» ute, som en første smakebit på det nye materialet.

– I utgangspunktet var både låta og videoen ganske rastløse, men til slutt endte begge deler opp i en slags slow motion–verden, hvor ting går litt saktere enn vanlig og man kan gi fokus og oppmerksomhet til noen små ting; som en cello-glissando eller en stein.

– Det var mange runder med knaing både på produksjon og på videomateriale, så det passer jo med noe av tematikken i låta, om å forsone seg, bearbeide og bevege seg videre. Jeg føler den har noe nostalgisk over seg, men også litt optimisme.

– Videoen er laget i samarbeid med Torjus Tenge. Bildene er fanget med et gammelt håndholdt JVC-kamera, og når videoene konverteres til et brukbart format får de et digitalt og og pikselert uttrykk. Dette gjør at selv det mest naturlige som skog, vann, sol og et menneske som løper kan se unaturlig og animert ut.

– Visuelt synes vi det naturlige og eventyrlige glir litt inn i hverandre. Dette er noe vi har hentet fra musikken, som også beveger seg mellom det naturlige og det prosesserte/elektroniske.

Neste singelslipp fra det kommende albumet er torsdag 2. november. Ballade video regner med å følge dette spennende prosjektet videre.

JO BERGER MYHRE: Unheimlich Manoeuvre – live in Oslo

På Jo Berger Myhres nye album Live Manoeuvres får vi servert nye tapninger av musikken fra studioalbumet Unheimlich Manoeuvre. Den kom ut på RareNoise Records i 2021.

Live Manoeuvres er nå ute på Kennel Records, i form av konsertopptak fra Kulturkirken Jakob i Oslo og Union Scene i Drammen. Musikken ble innspilt og mikset av lydtekniker Ingar Hunskaar, og fremført 4. og 5. februar i år.

Videoen er filmet av Sigurd Ytre-Arne og Hilmar Larsen. Det er også den førstnevnte som har klippet sammen materialet, som dokumenterer konserten i Kulturkirken Jakob – og et samspill mellom musikerne som omtales som «på grensen til det telepatiske».

– De som har et forhold til Unheimlich Manoeuvre vil nok gjenkjenne min musikalske visjon, men også finne helt nye ideer og initiativer, sier Jo Berger Myhre selv, som i kveld spiller konsert i Nederland.

– Musikken vår beveger seg i grenselandet mellom mørk ambient, jazz, samtidsmusikk og iransk musikk.

Vi ser og hører Jo Berger Myhre (kontrabass, bassgitar, elektronikk), Morten Qvenild (flygel, synther, elektronikk), Kaveh Mahmudiyan (tombak) og Jo David Meyer Lysne (akustisk gitar, mekanisk perkusjon).

JIMI SOMEWHERE: Jello (feat. Ric Wilson)

Jimi Somewhere, aka Benjamin Schandy, har hatt et svært aktivt 2023, med hyppige utgivelser av egen musikk, samt produksjon og låtskriving for artister som TYR og Sval sammen med sin faste makker Milo Orchis.

Jimi Somewhere ble utnevnt til Ukas Urørt alt i 2016, bare 18 år gammel. Schandy har senere fulgt opp med EP-er som «Memoria» og «Ponyboy», samtidig som han var med Boy Pablo på deres Europaturné i 2018. I 2020 fulgte albumet Nothing Gold Can Stay, som det ble sluppet fem singler fra.

Med sin nyeste singel «Jello», som slippes i dag via Ultra/Sony, viser gutta seg ifølge Michael Jones i Furō frem fra «en særdeles leken side.»

– «Jello» er en eplekjekk låt om det å være ung og ha det gøy. Med på låta er rapperen Ric Wilson, aka Disco Ric, som bringer funk og energi til bordet, sier Jimi Somewhere selv.

Ric Wilson er en ung rapper fra Chicago, som har prydet omslaget av Rolling Stone. Han er for tiden ute på veien med canadiske Chromeo. «Jello» er for øvrig en frittstående single-utgivelse, og ikke en del av Jimi Somewheres pågående «The Sailor’s compilation»-prosjekt.

Videoen er regissert av Martin Kopperud, med Marius Aaserud som fotograf. Den er produsert av Anna Schrader, Martin Kopperud og Benjamin Schandy selv.

UNGE FUNKSJONELL feat. Regz: Sørch

Tromsø-artisten Unge Funksjonell ble oppdaget på Instagram av Oter, aka Lars «Poppa-Lars» Sandness og Stian Ottesen, samt produsent CRTCL i 2020. Siden da har de jobbet med hans debutalbum, som gjestes av både eldre og yngre nordnorske musikere, rappere og artister – som RSP, Joddski, Emma Elliane, Nordlys og Bror Olsen.

Unge Funksjonell, aka Reinhardt Haukland Olsen, sies å operere i et udefinerbart musikalsk univers, og er inspirert av sin oppvekst i hiphop-miljøet. Han har også hentet musikalsk innflytelse fra sin far, Bror Olsen – vokalisten i det Tromsø-baserte new wave-bandet Vinterhagen.

Unge Funksjonell medvirket i 2020 på Oters singel «Animalistisk» og med flere singelslipp. Han livedebuterte i januar i år som support for Lars Vaular.

Debutalbumet Dogma gis ut på IGH, som har artister som Oter, Treholt Selvforakt og Latham i stallen. Dogma kommer i et begrenset opplag, og gis bare ut på kassett. Den offisielle slippkonserten er på Dunk i Oslo, lørdag 18. november.

– En gjennomgående åre i musikken kan kanskje beskrives som refleksjoner over den maskuline sårbarhet, heter det i forhåndsomtalen. B.W. Andersson har regi på videoen, der også rapperen Regz har en sentral rolle. To videoer til ligger også ute: «Brygga boogie» og «Newman».

BENJAMIN FINGER: Drift

Benjamin Finger, aka Frank Benjamin Finger, har vi presentert flere ganger i Ballade video. Han er kanskje ikke en musiker alle har hørt om, men har en bred, interessant og omfattende produksjon, helt tilbake til 2009.

Her er den tredje videoen fra det nye albumet Blue Forty-Eight, som ble sluppet på britiske Blue Tapes denne måneden. Benjamin Finger står selv bak musikken, og har også regissert, fotografert og klippet sammen videoen til «Drift».

– Fotografiene er fra Oslo-området og fra bygården som jeg bor i, Paulus Plass 2B på Grünerløkka. Jeg er veldig glad i denne gamle gården og har bodd her siden 1997.

Vokalen på «Drift» er ved Lynn Fister, mens Rudi Simmons spiller gitar. Blue Forty-Eight er ute både som digital utgivelse, CD og kassett.

BENDIK BRÆNNE: Akustisk på Loff

Våre venner i Akustisk på Loff fortsetter å legge ut mange fine mini-konserter med norske artister. Vi har denne gangen valgt å vise opptredenen til Bendik Brænne, som i år feiret ti år som plateartist. Debutalbumet How To Fake It In America ble spilt inn i Nashville, og vant like godt Spellemannprisen 2013 i klassen for Country. Den bedriften gjentok han med The Last Great Country Swindle i 2017.

Bendik Brænne er sønn av Trond Brænne. Sammen med sin far og søster har han skrevet fire barnebøker på Aschehoug forlag. Han har også musisert i band som The Needs og Los Plantronics, og kan høres på flere av platene til Amund Maarud. Han har også spilt med folk som Odd Nordstoga, Hellbillies, Dum Dum Boys, Jonas Alaska, Stein Torleif Bjella og Bernhoft.

– I Akustisk på Loff inviterer vi etablerte artister og nye talenter til å fremføre egen musikk i en nedstrippet innpakning på kontorene våre på Torshov, sier folkene bak Loff. Produsent for serien er Mikkel Graham Guttormsen, mens Christoffer Wæraas Pettersen tar seg av regien.

Vi hører låtene «Everything/Everything», «Falling For You», «Coming Up Again» og «The Dodo», fremført av Bendik Brænne (vokal, keyboards og gitar), Martin Morland (bass) og Bjørn Sæther (trommer). Brænne ga i september ut sitt sjette soloalbum, kalt Birds Are Real.

Vi nevner avslutningsvis at den norsk-amerikanske musikeren Mark Steiner har premiere på en helt ny kortfilm og video i Oslo i kveld. Den tar utgangspunkt i låten “Hang On! (Twin Flames)» av Mark Steiner & His Problems, og er regissert av Jean De Oliveira. Den vises på Galleri Schaeffers Gate 5 på Grünerløkka. Vi regner med å komme tilbake til den alt neste fredag.

Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 203 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤