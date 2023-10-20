Tre premierer blant åtte nye musikkvideoer i ukens Ballade video, med Trio Mediæval, Frode Haltli Avant Folk, HAVA, The Hallway, RÜ, Jørgen Dretvik og Sliteneliten.

Da er Ballade videos lille jubileum over – og vi er tilbake til en hverdag full av musikk. Det fortsetter å komme ut svært mange norske plater, ofte av høy kvalitet og med noe på hjertet. Dessverre er det stadig vanskeligere å komme gjennom nåløyet hos de større avisene som fremdeles anmelder musikk.

Vårt håp er at Ballade video kan være med på å gi artistene litt oppmerksomhet, og lede oppmerksomheten til våre lesere mot noe av mangfoldet som slippes hver eneste uke. Samtidig er det langt fra slik at alle artister og grupper lager videoer.

Vi har tre premierer denne fredagen – og er ellers innom mange forskjellige sjangre. Vi avslutter med to videoer på norsk, som begge ønsker å si noe om samfunnsforhold. Den mer politiske musikken lever med andre ord fremdeles.

Kort sagt: God fornøyelse!

TRIO MEDIÆVAL: I Want To Live

Trio Mediæval har denne våren spilt inn en video i USA med Four/Ten Media, med musikk av den amerikanske komponisten David Lang. Videoen er filmet, klippet og regissert av Evan Chapman og Kevin Eikenberg, mens Garth Macaleavey og David Lang selv har stått for det lydmessige.

«I Want To Live» kom som en digital single 6. oktober. Sangen er også å finne på albumet The Little Match Girl Passion, som blir sluppet på Cantaloupe Music i november. Dette er en ny utgave av korverket The Little Match Girl Passion, som først ble fremført i Carnegie Hall i 2007. Stykket er bygd på H.C. Andersens fortelling om piken med fyrstikkene, og er også inspirert av Matteus-pasjonen til Johan Sebastian Bach.

– «I Want To Live» har fulgt oss i mange år, og er del av et større verk fra 2005, Shelter, av det New York-baserte komponistkollektivet Bang on a Can. Vi arbeider mye med dem. Ellers har vi fremført og bestilt flere stykket av David Lang, forteller Linn Andrea Fuglseth til Ballade video.

The Little Match Girl Passion vant Pulitzers musikkpris i 2008. I 2019 ble det kåret til et av de femten viktigste musikkverkene siden 2000 av kritikere tilknyttet The Guardian. Ved siden av to bidrag fra Trio Mediæval, byr den nye plateversjonen også på utøvere som Molly Netter, Kate Maroney, Gene Stenger, Dashon Burton og Sarah Brailey.

Trio Mediæval startet opp i 1997, og vakte internasjonal oppsikt med debutalbumet Words of the Angel i 2001. Linn Andrea Fuglseth og Anna Maria Friman har vært med hele veien, mens Jorunn Lovise Husan ble med i 2018. Deres nyeste utgivelse er An Old Hall Ladymass, som 2L/Lindberg Lyd slapp i mai i år. Det kan du lese mer om her, i Ballade klassisk.

Denne høsten har Trio Mediæval gjort konserter i Norge, Sverige, Polen, Korsika, Bratislava og Danmark. Nå tar de turen til Canada og USA.

FRODE HALTLI AVANT FOLK: Prillar

Frode Haltli Avant Folk var også med oss forrige uke, da vi presenterte låten «Du, mi tid». Her kommer «Prillar», som også er å finne på det nye albumet Triptyk på Jazzland Recordings. Dette er orkestrets tredje utgivelse, og oppfølgeren til Avant Folk og Avant Folk II.

– Vi har lett etter litt andre situasjoner enn selve spillingen – jeg synes det er morsomt å se litt av rommet, hva musikerne gjør når de ikke spiller, og så videre, sier Frode Haltli om videoene som er sluppet, med Trond Kjelsås som regissør og co-klipper.

– En lyttende musiker kan være like interessant å observere som en som spiller. Videoene er blitt veldig gjennomarbeidet og fine, synes jeg, men samtidig preget av litt DIY – og det passer meg veldig bra.

Haltli mener at «Prillar» viser en annen musikalsk side av Avant Folk.

– Det er en lang låt som består av minst tre hoveddeler og en coda: Først er det en lang, ganske funky del hvor Rolf-Erik Nystrøm spiller en lengre solo. og det først etter en god stund settes inn noen temaer over et stadig vedvarende groove. I andre del så løses det hele opp, rytmen forsvinner helt, og Hildegunn Øiseth spiller en solo på bukkehorn.

– Etter dette tar Erlend Apneseth på hardingfele oss over i noe mer rytmisk igjen, og i tredje del av låta så er det fullt øs med noen merkelige brekk med lengre og lengre tonerekker. Ståle Storløkken gyver løs på Studio Paradisos Hammond-orgel.

– Det hele avsluttes med en musikalsk coda i drømmeland, med en underspilt trommesolo på toppen.

HAVA: Babylon

Premiere!

Artisten Hava heter egentlig Hanne Vatnøy. Popartisten og låtskriveren ble født i Bergen, og vokste opp i Nordhordland. Vatnøy ble oppdaget i Japan i 2009. og platedebuterte der i 2010 med albumet Me and my piano. I 2016 kom hennes andre album, Elysium. I 2024 følger Fearless, som «Babylon» er den fjerde singelen fra.

I den stemningsfulle og lett mystiske videoen til «Babylon» har danseren Shelmith M. Øseth en sentral rolle. «Babylon» er regissert av Ina Lerner Grevstad, som sier dette om videoen og låten:

– «Babylon» er for meg en mørk poplåt. Min kunstneriske idé for musikkvideoen var å ta utgangspunkt i kampen mellom det mørke i oss, som vil dra oss ned, og friheten, lekenheten som gir oss styrke.

I videoen følger vi Hava etter at hun har kræsjet bilen, der hun i en drøm kjemper mellom mørket og friheten – som blir portrettert av ulike dansere. Babylon er mest kjent i Bibel-fortellingen om Babels tårn, der Gud straffer menneskenes hovmod.

– Den greske litteraturen betraktet ofte Babylon med beundring, mens de bibelske kildene beskriver byen som et symbol på synd, overmot, frafall og ondskap. Denne tosidigheten ville jeg leke med i musikkvideo-universet, og lage et fiksjonsunivers hvor vi følger Hava som en kvinne i sorg – som kjemper mellom de mørke og lyse kreftene inni seg selv.

– Den mørkkledde danseren symboliserer frykten og mørket i Hava, og får henne til å kræsje bilen ved manipulasjon. Det lyse representeres av flere dansere kledd i hvitt med farger spraymalt på, som leker med Hava i skogen, forteller regissør Ina Lerner Grevstad.

THE HALLWAY: Save Us

Premiere!

The Hallway debuterte med mini-albumet «Vestad» i 2016, inspirert av blant annet The Hotelier, Mew og M83. Bandet, som har Simen Schikulski fra Spellemannpris-vinnende Team Me i spissen, fulgte opp med konserter på blant annet Slottsfjellfestivalen, Øyafestivalen, Sørveiv og Trondheim Calling. Nå slipper de en ny single og musikkvideo til låten «Save Us».

I tillegg til Simen Schikulski består The Hallway av Andreas Engeseth på gitar (Tape Trash, KitFai) og Andreas Westhagen på trommer (Carneval Kids, The Nika Riots, Imitating Aeroplanes).

Team Me, som var ledet av Marius Drogsås Hagen, vant Spellemannprisen 2011 i klassen Popgruppe for debutalbumet To The Treetops! Det skal ha vært det mest bestselgende indie-albumet i Japan på denne tiden. Bandet ga seg opprinnelig i 2015, hvorpå The Hallway ga ut sine første låter nettopp i Japan. Ifølge dokumentaren Sayonara, Elverum – Team Me i Japan fantes det en egen japansk blogg kalt The Best Schikulski.

Enda tidligere var Schikulski bassist i Aristillus, et indiecore-band fra Oslo, samt gitarist i Twin Pines Mall. Han har også medvirket i Sad Chloë, som Ballade video har presentert før. Team Me gjorde comeback i 2022, med det kritikerroste albumet Something In The Making på Propeller Records. I år fulgte de opp med Return To The Riverside, som du kan se og høre i denne utgaven av Ballade video.

«Save Us» er mikset av Ivar og Martin Bowitz (Cold Mailman, The Spectacle), med strykere av Julie Ofelia Østrem Ossum (Moddi, Einar Stray Orchestra, Team Me). Videoen er klippet sammen av Simen Schikulski og Magnus Vanem, med Tyge Møller Christiansen og Simen Skari bak kameraet.

RÜ: DOMe (Live in Studio)

Gjennom 2023 har låtskriveren og artisten Ruth Victoria Rømyhr, alias RÜ, markert seg med flere single-utgivelser. Hun har også gjort en rekke konserter og opptredener, blant annet i forbindelse med åpningsshowet til Oslo Pride og åpningen av kunstfestivalen Wunderkammer 23, samt konserter på Camp Øya og Nasjonalmuseet.

I dag slipper hun debutalbumet sitt på DaWorks, La petite princesse, inspirert av boken Den lille prinsen. 23. november har Sigrid valgt RÜ til å varme opp for henne i Maritim Hall i Haugesund. Dette er en del av Sigrids samarbeid med NRK P3 Urørt, der hun har valgt 22 Urørt-artister til å varme opp under hennes norgesturné denne høsten.

Sveibuen RÜ bor nå i Oslo, og har det siste året jobbet her med albumet sitt. Det har hun gjort sammen med produsent Kim Ofstad, kjent som trommeslager i D’Sound og produsent for blant annet Madcon, EHI og Marie Noreger. I Oslo er RÜ del av det unge skeive og alternative miljøet, der både musikk, dans, second hand-klær og miljøengasjement er viktige ingredienser.

– Jeg synes det har vært ekstra fint å kunne kjenne på hvordan min egen trygghet i studio bare vokser og vokser, for hver låt Kim og jeg lager. Det var bare noe med våre to energier sammen som føles helt riktig. For meg har det aldri vært verken melodi eller tekst som kommer først. Det flyter ganske inn i hverandre.

Videoen er regissert av Bjørnar Strømsholm.

JØRGEN DRETVIK: Overvåka

– Her kommer min femte musikkvideo, og den andre videoen fra albumet Psykomagi fra 2022, forteller Jørgen Dretvik til Ballade video.

– Dette er sagaen om GalehusProfeten – mystikeren som gjennom total isolasjon fra samfunnet har lært seg å mestre magnetismens natur. Her kan du oppleve hans dramatiske kamp mot overvåkningssamfunnets tvungne omsorg.

Dretvik omtaler Psykomagi som «en rituell terapiform» hvor man bruker og utøver symbolske handlinger på en måte som skal «forløse og transformere psykologiske og emosjonelle blokkeringer».

– Låtene på albumet er skapt gjennom et dypdykk inn i min psyke og mitt sinn med utgangspunkt i de mørke avkrokene hvor det gjør mest vondt. Jeg prøver å forvandle de sorte hullene til en kreativ, oppløftende og frigjørende kraft gjennom å bruke ord og lage lyder.

– Psykomagi er først og fremst min interne revolusjon, men jeg har erfart at om man deler noe som er veldig personlig, så treffer man ofte noe universelt, sier Frosta-artisten, som selv har jobbet 10 år i tungpsykiatrien.

– Jeg er evig takknemlig for toppteamet som har virkeliggjort dette prosjektet: Emil Tanem og Puzzlefilm, Ingrun Bakk Schanke og Sivert Jære Stavik, Amina Luc Lotus, Lars Skaland, Johannes R. Kuvås og Justyna Szynkiewicz.

SLITENELITEN: Leve føden

«Leve føden» er laget til dokumentarfilmen «Bunadsgeriljaen», og handler om hvordan fødetilbudene i Norge trues av sentraliserings- og nedskjæringspolitikk. Fredag 20. oktober kommer dokumentaren på kino over hele landet. Da slippes også låten med denne tilhørende musikkvideoen.

– «Leve føden» tar utgangspunkt i 70-tallsgruppa Kjerringrock sin «Å, jenter», som ble flittig sunget av Bunadsgeriljaen under deres aksjoner. Så har vi laget vår egen låt ut av det, sier Sliteneliten-vokalist Synneva Gjelland.

Filmskaper Maja Holand kunne i går fortelle til Ballade:

– I søken etter musikk til filmen om «Bunadsgeriljaen» brukte vi i starten aksjonistmusikk fra tilbake i historien. Da vi ble kjent med musikken til Sliteneliten, følte vi at dette var aksjonistmusikk av nåtiden. Det at de også spiller på folkemusikkinstrumenter kledde Bunaden og historien om bygd og by godt.

Sliteneliten kaller seg selv en politisk og aktivistisk folkpunk-sekstett. De er tilknyttet det venstreradikale plateselskapet No. 13. Bandet består av Synneva Gjelland (vokal, gitar, piano), Maria Refsland (bass), Ylva Gulpinar (gitar), Inga Solberg (fele), Silje Strøm (tverrfløyte) og Thea Marie Kvam (trommer).

Deres forrige video, «Den lesbiske dalen», fikk mye oppmerksomhet, og er blant annet nominert til Årets musikkvideo under Bergen Internasjonale Filmfestival (BiFF) denne helgen.

Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

