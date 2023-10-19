Ballade video spesial: Noen smakebiter fra BiFF 2023

Vi ser på kandidatene til Årets musikkvideo under Bergen Internasjonale Filmfestival, inkludert Slomosa, Rick Grove, Swank Mami, Rambow og Theo Myling. Visning og kåring skjer fredag 20. oktober.

I samarbeid med Vill Vill Vest ønsker Bergen Internasjonale Filmfestival velkommen til en visning med musikkvideoer på stort lerret. Den foregår i Tivoli på Det Akademiske Kvarter fredag 20. oktober. Det er i alt tolv norske musikkvideoer som skal vises, valgt ut av en forhåndsjury. Senere på kvelden blir vinneren av Årets musikkvideo gjort kjent.

– Disse utvalgte videoene så juryen sammen i prøvesalen på Bergen Kino, forteller Elise Hessevik. Hun er til vanlig daglig leder i Buzz, et investeringsselskap for musikkbransjen i Bergen som eies av Bergen kommune.

– Vi diskuterte hva som er en god musikkvideo, hvilke kriterier som bør legges til grunn, og snakket om alle filmene ut fra disse kriteriene. Vi valgte å vektlegge hvorvidt videoen spiller på lag med musikken, den filmatiske kvaliteten, kreativitet og nyskapning – og om filmen klarer å holde oppmerksomheten til seeren.



SLOMOSA: Cabin Fever (Regissør og produsent: Andreas Emil Lund)

Hessevik forteller at juryen deretter gikk hjem, og så videoene litt flere ganger. Så tenkte de litt hver for seg, før de igjen møttes og kom til enighet om hvilken video som skulle kåres som vinner av Årets musikkvideo 2023.

– Vi vurderte alle de tolv videoene, men hadde mest diskusjoner rundt fem-seks av dem. Så ble disse kuttet ned til de vi mente var de to beste ut fra våre kriterier. Det ble en litt vanskelig avgjørelse, da videoene var veldig gode på hver sin måte og vanskelige å vurdere opp mot hverandre. Men til slutt klarte vi å bli enige om en vinner.

RICK GROVE: Blur (Regissør og produsent: Elliot Houwing-Endresen / Houwing Media)

– Det var veldig stor spredning i uttrykk, temaer og produksjonsverdi i den buketten vi fikk fra forhåndsjuryen, så det er litt vanskelig å lese noen konkrete trender fra dette utvalget, sier Elise Hessevik.

– Men hele fem filmer var animasjonsfilmer, eller hadde elementer fra animasjon. Og så var det en del lo fi-estetikk, som nok til dels er valgt med tanke på budsjett, men ikke utelukkende derfor, sier Hessevik videre.

SWANK MAMI: I Saw U (Regissør: Maria Hilde)

Vi spør Elise Hessevik om hva som etter hennes mening gjør en video vellykket. Og om hun har noen råd til musikkvideo-skaperne der ute.

– En musikkvideo kan ha forskjellige mål. Noen lager musikkvideo som en forlengelse av sitt uttrykk. Da er videoen vellykket dersom den klarer å formidle og utvide artistens univers.

– Noen lager musikkvideo som ekstra content for sine fans, for å holde dem varme eller for å premiere. Da er videoen vellykket dersom de klarer å få fansen til å føle at de er med i en spesiell gjeng eller på en spesiell reise – noe som skaper lojale fans.

– Noen lager musikkvideoer for å lage innhold til videotjenester, som flere og flere bruker til å strømme musikk. Da trenger ikke nødvendigvis kvaliteten på videoen være bra for at videoen er vellykket. De fleste lager videoer for å øke oppmerksomheten rundt seg selv, og lage innhold for å nå flere fans. Da er det viktig at videoen fanger oppmerksomheten. Så tenk over hva du vil oppnå med å lage en musikkvideo før du setter i gang, oppfordrer Hessevik.

RAMBOW: Vi tenker ikke likt (Regissør: NISJU, produsent: Just In Time Ent.)

– Musikkvideoer faller midt mellom lyd og bilde, og er for oss et perfekt krysningspunkt mellom musikk og film. I tillegg er musikk på bilde, og lisensiering av musikk til video som reklame, en enormt stor og undervurdert del av musikkbransjen, sier Simen Korneliussen, daglig leder i Vill Vill Vest.

– Vill Vill Vest jobber med å løfte fram musikere, og en stor del av musikernes karriere er video og annet promo-materiell. Av den grunn, og selvfølgelig også fordi vi elsker film, synes vi det gir mening å samarbeide om en årlig musikkvideokonkurranse med Bergen Internasjonale Filmfestival. Nå arrangerer vi konkurransen Årets musikkvideo og fremvisningen under BiFF hvert år.

THEO MYLING: my heart is in limbo (Regissør: Håvard Skeide Glad, Glad Illustrasjon)

Selve filmprogrammet under årets utgave av Bergen Internasjonale Filmfestival inkluderer dokumentaren Scream Of My Blood: A Gogol Bordello Story, som beskrives som en forrykende dokumentar om «sigøynerpønk, innvandring og ukrainsk motstandskamp». Dokumentaren er laget av de to amerikanske regissørene Nate Pommer og Eric Weinrib.

I løpet av festivalen vises også It’s Only Life After All, om Amy Ray og Emily Saliers i folkrockduoen Indigo Girls (regissør Alexandria Bombach), samt Music For Black Pigeons – en intim dokumentar om jazz, improvisasjon og andre eksistensielle spørsmål. Her medvirker musikere som Jakob Bro, Bill Frisell, Lee Konitz og Midori Takada. Dokumentaren er laget av Jørgen Leth og Andreas Koefoed fra Danmark, og før visningen søndag 22. oktober holder den norske musikeren og komponisten Stephan Meidell en innledning.

BiFF gir oss også et portrett av Pete Doherty fra The Libertines og Babyshambles, kalt Stranger In My Own Skin. Den omtales som en åpenhjertig dokumentar om rusproblemer, mental helse og den problematiske rockemyten. Franske Katia de Vidas har regien på filmen.



I løpet av det siste året har Ballade video også vist følgende av de tolv musikkvideoene som Vill Vill Vest og BiFF presenterer under Årets musikkvideo på fredag: KARPE x ARIF: Tåmy Tåmy (regissør Thomas Flått, produsent Michael Angeles), DRONGO: Laks (regissør og produsent: Lisa Enes, Helland Produksjon), METTESON: Put It To Sleep (regissør Sondre Røe, produsent Erik Holm, Tangrystan), GASPARD: Må jeg alltid bære min egen kropp? (regissør: Hedda Virik, produsent: Rettholt), SLITENELITEN: Den lesbiske dalen (regissører: Io Sivertsen, Marin Håskjold, Christa Barlinn Korvald), BEHARIE: Love Me (regissør og produsent: Martin Bremnes) og KVELERTAK: Morild (regissør: Fredrik S. Hana, produsent: Julia Joner, Chezville).

Årets utgave av BiFF arrangeres fra 18. til 26. oktober, og er den 24. i rekken. Allerede i 2010 delte BiFF ut pris for beste skandinaviske musikkvideo. Den gikk til Torgny for «The Only Game», regissert av Emil Trier. Vi ønsker alle regissører, produsenter og artister lykke til på fredag.