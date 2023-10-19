Synger for fødetilbud

Laget låt for fødetilbud: Basert på en gammel kampsang som ofte synges av Bunadsgeriljaen. – Men vi har laget vår egen låt ut av det, sier jentegruppa Sliteneliten.

– Dei ber oss knipa igjen / Berre vent, fergo kjem, den …

Lagene ligger tjukt på hverandre i den nye visa fra folkpønkerne i Sliteneliten, og teksten tar utgangspunkt i paradokset i norsk debatt, der politikere kan be norske kvinner om å føde mer – men på færre steder. Slitenelitens nye låt er laget over lesten på «Å, jenter», som mange også kjenner i sin svenske opprinnelse «Å, tjeier». Den har dessuten blitt lydspor til en film om og for Bunadsgeriljaens politiske mål. «Geriljaen»˘ har som kjent tatt opp nedleggelser og kutt i finansiering av fødetilbud flere steder i Norge, ofte som del av samlokalisering og sentralisering av tilbud til fødende kvinner og nyfødte.

Bunadsgeriljaen har ofte sunget den norske versjonen av den gamle kamplåta – 70-tallsgruppa Kjerringrock sin.

– Vi har laget vår egen låt ut av det, sier vokalist Synneva Gjellan i ei pressemelding.

– I søken etter musikk til filmen om «Bunadsgeriljaen» brukte vi i starten aksjonistmusikk fra tilbake i historien. Da vi ble kjent med musikken til Sliteneliten, følte vi at dette var aksjonistmusikk av nåtiden. Det at de også spiller på folkemusikkinstrumenter kledde bunaden og historien om bygd og by godt. Ideen om å kunne få Bunadsgeriljaen og Sliteneliten til å møtes i filmen føltes helt riktig og viktig, mener fotograf og en av filmskaperne, Maja Holand. I pressemeldinga fra plateselskapet No. 13 sier hun videre:

– Sammen kjemper de på hver sin måte for det samme. Om en bedre verden hvor vi tar vare på alle og ikke lar kapitalen vinne over det. Resultatet ble veldig sterkt synes vi. «Bunadsgeriljaen» handler om kampanjen for å opprettholde desentraliserte fødetilbud og kommer på kinoer fredag 20. oktober. Låta og tilhørende musikkvideo gis ut samme dag.

Mari Nilsen Neira har regissert dokumentarfilmen, med co-regissørene Helen Komini Knudsen og Aslaug Hol (traileren over er bygget inn fra aktivistenes facebookside).

I 2021 sa Sliteneliten, ved fløytist Silje Strøm til ballade.no at – Me kjenner på at det Norge me ser rundt oss ikkje er det draumelandet me fekk innprenta at det var i oppveksten. Det er stadig spissare albogar som gjeld, og dugnad er bytta ut med sjølvrealisering og eigen vinning. Difor etterlyser me altså dette fine som me trudde me skulle vekse opp og inn i: inkludering, likskap, likeverd, solidaritet – alle desse god-orda!

Sliteneliten kaller seg en politisk folkpønk-sekstett som lager og spiller musikk som aktivisme. Bandet bestående av Synneva Gjelland (vokal, gitar, piano), Maria Refsland (bass), Ylva Gulpinar (gitar), Inga Solberg (fele), Silje Strøm (tverrfløyte) og Thea Marie Kvam (trommer).

PS: Jentegruppe? Ja, i dette tilfellet må vi kunne bruke dét begrepet …