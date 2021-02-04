40 koronamillioner til dem som skaper musikk: – Endelig!

Organisasjonene som jobber for skapere – ofte kalt opphavere – jubla da Raja bladde opp 40 millioner for å sikre dem gjennom koronakrisa.

Kultur- og likestillingsministeren har nå annonsert hvordan de vil bruke en rundt 350 millioner store pott som skal gå til koronakrisa i kulturen. 40 millioner av dem går til rettighetshaverorganisasjoner, det vil si dem som viderebetaler vederlag til skapere av musikk: TONO og GRAMO.

Cato Strøm i Tono har lobbet mot Kulturdepartementet, og intensivert det i november. Blant annet for gehør for at rettighetsinntekter til norske rettighetshavere med bunn i pandemien i 2020 lå rundt 42 millioner kroner – og at tapene fortsetter inn i 2021.

– TONO var tydelige gjennom hele høsten på at opphaverøkonomien falt utenfor regjeringens kompensasjons- og stimuleringsordninger, skriver Strøm på epost til Ballade.no

– Kulturministeren uttalte den 20. november at de hadde lagt merke til TONOs bekymringer, og at de jobbet med problematikken. De siste månedene har TONO hatt jevn og god kontakt med Kulturdepartementet, og vi vil gjerne berømme både kulturministeren, kulturdepartementet og kulturrådet for grundig og rask saksbehandling. TONO ser frem til videre kontakt med Kulturdepartementet gjennom 2021 slik at vi sammen blir enige om hvordan vi best kan avregne disse midlene til TONOs medlemmer.

Også andre talspersoner for dem som skaper musikk gir Raja uforbeholden støtte etter at nyheten kom – som Norsk Komponistforening. Styreleder Jørgen Karlstrøm sier i en pressemelding at han er glad det endelig kom:

– Dette betyr mye for våre medlemmer, sier Karlstrøm. Også kunstner- og opphaverorganisasjonene Creo og NOPA sendte ut jubelmeldinger i løpet av onsdagen.

– Jeg er glad for at vi får kompensert deler av tapet rettighetshavere har hatt i 2020 som følge av bortfallet av vederlagsinntekter, og vil takke de kollektive forvaltningsorganisasjonene for god dialog, sier kulturminister Abid Raja i en pressemelding fra regjeringa.

