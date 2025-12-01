Susanne Sundfør

Artist, komponist, tekstforfatter og produsent Susanne Sundfør dedikerer Anne Grete Preus-prisen "til alle de nye, unge kvinnene som ønsker å skrive, komponere, produsere, synge og være kreative musikere". (Foto: Janne Rugland)

Anne Grete Preus-prisen 2025 til Susanne Sundfør: Dedikerer prisen til unge kvinner i musikken

01.12.2025
Guro Kleveland

– Det er plass til skrullete, rare, uperfekte, vakre deg, du trengs faktisk, sier kunstneren Susanne Sundfør til alle unge kvinner som vil ytre seg gjennom musikken.

– Jeg er utrolig takknemlig for prisen, og anerkjenner hvor viktig det er å løfte frem kvinnelige musikere, selv om likestillingen har kommet langt og den offentlige samtalen begynner å bli lei av kjønnsdebatt, sier Sundfør om å motta prisen.

Musikeren og komponisten har mottatt en lang rekke priser gjennom ca 20 år i norsk musikkliv. Hun fikk stor oppmerksomhet da hun i 2008 mottok Spellemann for Årets kvinnelige artist, da hun kommenterte at «Jeg er først og fremst artist, ikke først og fremst kvinne».

– Det er fortsatt vanskelig for mange kvinner å bli booket til festivaler, og det kan være krevende å finne sin egen stemme i en mannsdominert produsent- og låtskriverbransje, sier Sundfør videre.
– I tillegg drukner vi i overfladiskhet og skyhøye forventninger til utseende, og en pornofisering og objektivisering av kvinner i media, spesielt for den yngre generasjonen.

– Selv om denne prisen er til meg, vil jeg dedikere den videre til alle de nye, unge kvinnene som ønsker å skrive, komponere, produsere, synge og være kreative musikere, og som er redde for at de må være noe de ikke føler at de er. Noe som føles feil eller grenseoverskridende. Det behøver dere ikke. Det er plass til skrullete, rare, uperfekte, vakre deg, du trengs faktisk. Tusen takk, sier kunstneren.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Sundførs «konseptuelle tilnærming følger utviklingen fra album til album, med tydelige budskap som utfordrer og engasjerer lytteren.» Videre fremhever juryen at hun «har sprengt grenser uten avbrudd og bidratt til varig endring i norsk musikkliv, blant annet gjennom sitt engasjement for likestilling og kunstnerisk frihet,» og at Sundfør «er en ledestjerne for en hel generasjon artister og har vist hvordan popmusikk kan være kunst.»

Anne Grete Preus-prisen ble etablert etter ønske fra Preus selv, og skal løfte frem kvinnelige musikkskapere med tydelige kunstneriske ambisjoner og et ønske om å utvikle populærmusikken i en personlig og kunstnerisk retning. Prisen består av 100 000 kroner og et trofé.

Det er andre gang Tono deler ut prisen. Den første Anne Grete Preus-prisen gikk til Fay Wildhagen, og ble delt ut under Bylarm i fjor høst.

Hør også den siste musikersamtalen Anne Grete Preus gjorde i offentligheten, under Bylarm i mars 2019. Samtalen var mellom Preus og nettopp Fay Wildhagen, ledet av Knut Schreiner.

Disse utgjorde årets prisjury:
Thea Hjelmeland (NOPA)
Alexander Austheim (NOPA)
Jan Erik Mikalsen (NKF)
Agnes Hvizdalek (NKF)
Maria Stene Brendstup (Musikkforleggerne)
Andrew Smith (Musikkforleggerne)
Kristoffer Magnus Unstad (Uavhengig)
Johanne Flottorp (Uavhengig)

Juryen er den samme som for Tonos Edvard-pris og Tonos formidlerpris.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

