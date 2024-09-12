Fay Wildhagen, Rune Lem og Tono direktør Karl Vestli

– Det er ikke alltid lett og kan føles både langtekkelig og ensomt, så å få en anerkjennelse av en jeg satt så høyt, både som kunstner og menneske er stort og dypt rørende, sa Fay Wildhagen da hun mottok den første Anne Grete Preus-prisen. Her dlankert av Rune Lem og TONO-direktør Karl Vestli. (Foto: TONO/Kristian Dugstad)

Den første Anne Grete Preus-prisen til Fay Wildhagen: – Livet burde ha gullramme

12.09.2024
Guro Kleveland

Den nystiftete Anne Grete Preus-prisen ble delt ut under Bylarm torsdag formiddag. Musikkprisen er øremerket kvinnelige artister og sangdiktere, som Anne Grete Preus foretrakk å kalle låtskrivere, og den første prisen gikk til Fay Wildhagen.

Før Anne Grete Preus gikk bort ba hun venn og manager Rune Lem om å etablere et fond med hennes fremtidige TONO- og Gramo-inntekter. Fondet skulle etter kunstnerens ønske benyttes som midler til å opprette en musikkpris som skulle gå til fremragende kvinnelige artister og låtskrivere.

«Det er vel og bra med det fondet og sånn, men det hadde jo vært fint om den første prisen går til Fay, da.»

Det sa Anne Grete Preus en av de siste dagene før hun gikk bort 25. august 2019. Og i dag ble den første prisen i hennes navn delt ut til nettopp musiker og sangdikter Fay Wildhagen.

De to artistene og kunstnerne kjente hverandre svært godt, og hadde en sterk gjensidig beundring. Fay Wildhagen tok i mot prisen med en rørende takketale der hun siterer den store sangdikteren om livet selv, om tiden vi har og hvor verdifull den er:

Livet burde ha gullramme, det er så usannsynlig, så uvanlig og så høytidelig.

Det starter, slutter og kommer ikke tilbake.
Det er det eneste vi kan være sikre på.

Det henger en gullramme rundt tiden vi har og vår oppgave er å male et så godt bilde som mulig til den «store utstillingen».

Det er lett å begynne på et annet motiv enn det livet gir oss, som fort bare blir halvbra.

Dette fortalte Anne Grete meg for noen år siden.

For oss begge handlet det om å skrive sant, være tro mot vårt motiv og utfordre hva populærmusikk kan være.

Det er ikke alltid lett og kan føles både langtekkelig og ensomt, så å få en anerkjennelse av en jeg satt så høyt, både som kunstner og menneske er stort og dypt rørende.

Jeg er beæret og takknemlig.
Tusen takk, Anne Grete!

Denne samtalen mellom Anne Grete Preus og Fay Wildhagen ble tatt opp av Ballade radio i et stappfullt lokale under Bylarm i mars 2019. Den skulle bli et av våre siste møter med Preus i offentligheten. Samtalen ble ledet av Knut Schreiner, og var en låtskriversamtale i regi av NOPA. Hør samtalen mellom de to sangdikterne – om å følge hjertet, om å forelske seg i instrumentet og om å være tro mot det du må gjøre.

Anne Grete Preus og Fay Wildhagen i samtale under Bylarm i februar 2019. (Foto: Marthe Vee/NOPA)

Midlene til Anne Grete Preus-prisen kommer fra Preus sine TONO- og Gramo-inntekter, samt overskuddet fra salget av hennes gitarsamling. Rune Lem overrakte denne første prisen, og fremhevet Preus’ sterke engasjement for kvinner i musikken:

– Vi er glade for at vi nå kan sette hennes vilje ut i livet og kunngjøre opprettelsen av Anne Grete Preus-prisen. Vi håper og tror det vil bli en viktig pris i musikk-Norge, som vil få stor betydning for kvinner i musikken slik Anne Grete ønsket, sier

Det er TONO som skal forvalte prisen. I årene fremover vil det være TONOs Edvard-jury som skal kåre vinnerne, og TONO vil også stå for utdelingene. Det er midler til å dele ut prisen i 15-20 år, melder opphaverorganisasjonen.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

