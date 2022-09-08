Fay Wildhagen, Big Daddy Karsten og flere artister til ekstra Pridemarkering i Oslo

Norges første åpne homofile rapper, musikkskaper og homoinspirator Fay Wildhagen og duoen Nils Bech/OMVR – alle spiller på Kontraskjæret når Pride markerer felleskap og solidaritet etter sommerens terrorragedie.

Terroren natt til 25. juni der to ble drept og flere skadet førte til at Oslo Pride sin parade ble avlyst.

– I etterkant av avlysningen har Oslo Pride vært i dialog med publikum, festivalens frivillige og de skeive organisasjonene. Svært mange har etterlyst en anledning til å finne sammen og ta tilbake synligheten og friheten, og Oslo Pride skriver i en pressemelding at de derfor inviterer til regnbuetog med påfølgende solidaritetsmarkering 10. september. Her er musikkartistene som skal opptre på solidaritetsmarkeringa på Kontraskjæret, slik Oslo Pride presenterer dem:

Fay Wildhagen: Artist, låtskriver, produsent og gitarvirtuos Fay Wildhagen debuterte med kritikerroste og prisvinnende «Snow» i 2015, som ble fulgt opp med albumet «Borders» i 2018. I løpet av sin karriere har Fay turnert mye av Norge, samt festivaler i Europa. Hun har også komponert filmmusikk til blant annet «Aksel», dokumentaren om Aksel Lund Svindal. Fay har i lang tid vært åpen om sin legning, og er i dag et forbilde for mange unge skeive, også med låta «Different» som kom i 2019.

Matilde: 26 år gamle Matilda Gressberg fra Norge droppet ut av skolen for å fokusere på musikk som 16-åring. Hun har suksess som artist og låtskriver, samt produsent, og har vært signert til Sony Music siden 2013. Hun ga ut albumene «A Heart» (2013) og «Serendipity» (2015), «Odyssey EP» (2018) og den for det meste egenproduserte «Retrospect» (2020). I tillegg har Matilda millioner av visninger på videoene for blant annet «Naked», «You» og «Apologize» som har høstet hennes internasjonal oppmerksomhet, og gitt Matilda en fanbase i USA, Storbritannia, Sør-Amerika og Norden. Høsten 2022 debuterte hun på norsk med låta «Fri».

Nils Bech & OMVR: Som både artist og scenekunstner finner vi Nils Bech i krysningsfeltet mellom musikk og performance-kunst. Bech fikk et enda større publikum av å framføre «O Helga Natt» i et avgjørende romantisk øyeblikk i NRKs suksess-serie SKAM. Med røtter i R&B og soul har OMVR gjennom årene vist seg å være en av Norges store stemmer. OMVR er ikke bare en vokalist, han jobber med å bygge seg en tydelig identitet som låtskriver. Han jobber for tiden med ny musikk både på engelsk og norsk, med planlagt lansering vinteren 2022.

DJ Fride Moksnes x Austinat Til å ta i mot paraden og avslutte markeringen på Kontraskjæret kommer dj Austinat og dj Fride Moksnes. De co-produserer begge hver sine lesbiske klubbkonsepter, Fride med Moxy i Stockholm, Austinat med DRAMAqueen i Oslo. Lørdag 25. juni spilte de for det skeive miljøet på Elsker, med flaggene høyt hevet og tårefylte klemmer. Sammen gir de publikum en sjangermiks av rnb, pop, disco og guilty-not-guilty pleasures.

Henrik Wilhelm Wilhelmsen sin låt «Signaler» ble kåret til årets Oslo Pride låt 2022, og skulle blitt fremført på hovedscenen i Pride Park på paradedagen 26. juni. – Endelig live!

Cham Léon: Stjerneskuddet har skapt et kjønnsnøytralt pop-univers hvor musikken henter inspirasjon fra et bredt spekter med sjangre – elektronika, jazz, filmmusikk, R&B og klassisk.

Big Daddy Karsten & Ferdinand: Karsten er den første åpent homofile rapperen i Norge. «BDK» er like allsidig som de kommer, og henter inspirasjon fra artister som Busta Rhymes, Kevin Gates, Devlin, Jaykae, Drake, Flume, Sam Smith med fler. Han er ikke redd for å la verden få vite nøyaktig hvem han er. Ferdinand representerer fordomsfrihet, åpenhet og anti-jantelov i en ung og sulten generasjon.