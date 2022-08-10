Medietopp Karl Vestli ny direktør i TONO

Tidligere leder i Schibsted, Aftenposten og Dagens Næringsliv skal lede rettighetsorganisasjonen inn i mulighetene digitalisering og teknologi gir.

– Jeg ser frem til å jobbe med det oppdraget jeg har fått fra TONOs styre, som er å videreutvikle selskapet sammen med styret, de ansatte og medlemmene, sier Vestli i en pressemelding fra TONO. – Jeg ser også frem til å jobbe i en bransje i rivende utvikling, og til å se hvordan TONO kan utnytte alle de muligheter digitalisering og teknologi gir.

Karl Vestli (53) kommer til TONO fra stillingen som divisjonsdirektør for strategi i Direktoratet for e-helse, men har omfattende erfaring fra medieselskaper som Schibsted, Aftenposten og Dagens Næringsliv: Vestli har vært konserndirektør for brukerinntekter i Schibsted Norge, lesermarkedsdirektør i Aftenposten og opplagsdirektør i Dagens Næringsliv. Han har også en fortid som konsulent i Accenture, melder TONO, der han jobbet med digitale utviklingsprosjekter og program innen strategi, salg og markedsføring.

Styreleder Jørgen Karlstrøm peker på digital omstilling, forretningsutvikling og system- og produktutvikling som viktige kompetansetrekk hos den nye direktøren. I tillegg beskrives Vestli som en utviklingsorientert og samlende leder med stor gjennomføringsevne og konkrete, gode resultater, fortsetter Karlstrøm: – Vi er samstemte i at Karl er den rette mannen til å videreutvikle TONO for å møte de krav som møter oss nå og fremover.

Karl Vestli tiltrer stillingen 1. oktober. Avtroppende direktør Cato Strøm går av etter 33 år i stillingen, men kommer i følge TONO til å være tilknyttet institusjonen i en periode også etter 1. oktober.