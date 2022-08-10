Karl Vestli er ny administrerende direktør i TONO. Han tar over etter Cato Strøm, som nå går av etter 33 år i direktørstolen. (Foto: Sverre Christian Jarild)

Medietopp Karl Vestli ny direktør i TONO

Publisert
10.08.2022
Skrevet av
- Red.

Tidligere leder i Schibsted, Aftenposten og Dagens Næringsliv skal lede rettighetsorganisasjonen inn i mulighetene digitalisering og teknologi gir.

– Jeg ser frem til å jobbe med det oppdraget jeg har fått fra TONOs styre, som er å videreutvikle selskapet sammen med styret, de ansatte og medlemmene, sier Vestli i en pressemelding fra TONO. – Jeg ser også frem til å jobbe i en bransje i rivende utvikling, og til å se hvordan TONO kan utnytte alle de muligheter digitalisering og teknologi gir.

Karl Vestli (53) kommer til TONO fra stillingen som divisjonsdirektør for strategi i Direktoratet for e-helse, men har omfattende erfaring fra medieselskaper som Schibsted, Aftenposten og Dagens Næringsliv: Vestli har vært konserndirektør for brukerinntekter i Schibsted Norge, lesermarkedsdirektør i Aftenposten og opplagsdirektør i Dagens Næringsliv. Han har også en fortid som konsulent i Accenture, melder TONO, der han jobbet med digitale utviklingsprosjekter og program innen strategi, salg og markedsføring.

Ledelsen i rettighetsforvaltningsorganisasjonen TONO: Fra venstre avtroppende leder, Cato Strøm, ny administrerende direktør, Karl Vestli, og styreleder Jørgen Karlstrøm. (Foto: Sverre Christian Jarild)

Styreleder Jørgen Karlstrøm peker på digital omstilling, forretningsutvikling og system- og produktutvikling som viktige kompetansetrekk hos den nye direktøren. I tillegg beskrives Vestli som en utviklingsorientert og samlende leder med stor gjennomføringsevne og konkrete, gode resultater, fortsetter Karlstrøm: – Vi er samstemte i at Karl er den rette mannen til å videreutvikle TONO for å møte de krav som møter oss nå og fremover.

Karl Vestli tiltrer stillingen 1. oktober. Avtroppende direktør Cato Strøm går av etter 33 år i stillingen, men kommer i følge TONO til å være tilknyttet institusjonen i en periode også etter 1. oktober.  

Cato Strøm, administrerende direktør i TONO

TONOs Cato Strøm går av etter 33 år

Strøm går av med pensjon til sommeren, med over tre tiår som administrerende direktør for rettighetsorganisasjonen TONO bak seg.

Willy Martinsen TONO

TONO: Norge har størst betalingsvilje for musikkstrømming i Norden

Men fortsatt strømmer 3 av 10 kun på tjenester som ikke krever betaling. – Det går ut over inntektene til...

Illustrasjonsbilde

Tono stanser utbetalinger til russiske opphavere: – Russisk aggresjon i Ukraina er uakseptabel

– Jo mer omfattende sanksjoner som rammer Russland, jo tydeligere er signalet om at vi som verdenssamfunn ikke godtar den...

Ukraina mur flagg

TONO stanser alle utbetalinger til Russland

TONO og søsterselskapene Koda (Danmark), Teosto (Finland) og Stef (Island) stanser utbetalinger til det russiske kollektive forvaltningsselskapet RAO (Russian Authors'...

Bjarne Dæhli

TONO-moms reiser spørsmål om skattemyndighetenes kulturkunnskap

Norsk musikkråd: – Har myndighetene forstått hva moms-pålegget til TONO vil innebære for et kulturliv som skal reise seg etter...

The Switch under Trondheim Calling

Trondheim Calling spør: Hva er verdien av musikk?

For første gang på nesten tre år skjer bransjefestivalen Trondheim Calling. Nå presenterer de første del av fagprogrammet sitt, som...

Årets verk 2026 løfter frem tre verk med særskilte kunstneriske kvaliteter.

Nå kan du foreslå Årets verk 2026

Har du hørt et verk som fortjener større oppmerksomhet? Nå kan du foreslå kandidater til Årets verk 2026 hos Norsk...

Bellman Foto: Line Loholt

Større ute enn hjemme

Larviksmusikeren Bellman ønsker seg lavterskeltilbud for små artister fra Music Norway. Selv mener han å ha sitt kjernepublikum i Sør-Korea.